Залякування не спрацює: Сунак і Моравецький домовилися дати відсіч Путіну

4 листопада 2022 , 17:14
Читать новость на русском

Джерело:

Sky News

Ріші Сунак зателефонував своєму польському колезі та обговорив, як країни можуть "зміцнити" безпеку східного флангу НАТО. Сунак наголосив, що Велика Британія "уважно стежить за розвитком подій".

Прем'єри країн заявили, що "залякування Путіна не спрацює". Відтак, посадовці домовились дати відсіч російському диктатору.

Цікаво Чи стане Сунак другим Джонсонюком для України

Британія стежить за Білоруссю

Обговорюючи ситуацію в Білорусі, прем'єр-міністр сказав, що Великобританія уважно стежить за розвитком подій. Сунак заявив, що Британія підтримує Польщу перед обличчям російської агресії.

Зазначається, що в рамках стримування на східному фланзі, Британія збільшила можливості своїх військ та активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил в Балтійському регіоні.

Загроза для Польщі з боку Білорусі: що відомо

До теми – В Білорусі заявили про готовність наступу з Польщі: дивіться відео

 

Автор: Анна Романюк