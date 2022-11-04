Залякування не спрацює: Сунак і Моравецький домовилися дати відсіч Путіну

Ріші Сунак зателефонував своєму польському колезі та обговорив, як країни можуть "зміцнити" безпеку східного флангу НАТО. Сунак наголосив, що Велика Британія "уважно стежить за розвитком подій".

Прем'єри країн заявили, що "залякування Путіна не спрацює". Відтак, посадовці домовились дати відсіч російському диктатору.

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Британія стежить за Білоруссю

Обговорюючи ситуацію в Білорусі, прем'єр-міністр сказав, що Великобританія уважно стежить за розвитком подій. Сунак заявив, що Британія підтримує Польщу перед обличчям російської агресії.

Зазначається, що в рамках стримування на східному фланзі, Британія збільшила можливості своїх військ та активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил в Балтійському регіоні.

Загроза для Польщі з боку Білорусі: що відомо

Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь і Росію в гібридній агресії з використанням штучно створеної міграційної кризи.

Відтак, влітку 2021 того ж року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки. Усі вони намагалися потрапити до ЄС.

Будівництво стіни біля польсько-білоруського кордону завершили на початку жовтня 2022 року.

Крім того, Польща зводить бар'єр на кордоні з Калінінградською областю Росії. Там планують встановити одразу три ряди колючого дроту.

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