Сунак не зміг заперечити, що бізнес його дружини працює в Росії

Новий прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак не зміг уникнути питання, яке стосується бізнесу його дружини. Під час ефіру він зміг заперечити, що її компанія таки працює у Росії.

До призначення Ріші Сунака на пост прем'єр-міністра Великої Британії витали чутки саме навколо його дружини. Саме її бізнес продовжував свою діяльність у країні-агресорці. Тепер же це не заперечив і сам Сунак під час розмови з ведучою.

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Сунак зауважив, що його дружина – не політикиня

Під час ефіру Sky News Сунакові ведуча поставила питання щодо бізнесу його дружини. Згідно з наявними даними, вона має частку в індійській компанії Infosys, яка займається IT-консалтингом. І, як з'ясувалося, вона не припинила свою діяльність у Росії, залишивши відкритим офіс у Москві. Ба більше, вона продовжує співпрацювати з Альфа Банком країни-агресорки.

На це прем'єр-міністр заявив, що він – обраний політик. Тож в ефірі може обговорювати те, за що він несе відповідальність. Натомість його дружина – не політикиня. Мовляв, це буцімто знімає з неї можливу відповідальність.

Журналістка поставила питання Сунаку щодо бізнесу його дружини: дивіться відео

Ведуча не опонувала прем'єрові. Водночас вона висловила подив. Адже зараз британці своїми ж податками допомагають Україні боротися проти збройної агресії Росії. Вони селять у себе біженців. А тим часом дружина Сунака продовжує мати бізнес у Росії. Підкреслила свою думку вона гіпотезою про те, що "ваша родина заробляє у країні з путінським режимом".

Не думаю, що це такий випадок, і, як я вже сказав, діяльність усіх компаній – це їхня справа. Ми впровадили значні санкції і всі компанії, за які ми відповідаємо, дотримуються їх так, як і мали би, надсилаючи дуже чітку відповідь на агресію Путіна,

– додав Сунак.

Журналістка не зупинилася. Вона запитала, чи міг би Сунак з такою ж упевненістю сказати про компанію Infosys. На це міністр зазначив, що йому "абсолютно невідомо про це". Мовляв, він не має жодної причетності до неї.

Коротко про останні новини, пов'язані з Сунаком

Почнімо з того, що Британія та Японія планують підписати військовий пакт. Двосторонню угоду країни підпишуть на фоні занепокоєння війною Росії проти України, а також збільшенням військової активності Китаю та Північної Кореї.

Напередодні Ріші Сунак зателефонував своєму польському колезі Матеушу Моравецькому. Вони обговорили, як країни можуть "зміцнити" безпеку східного флангу НАТО. Прем'єри підкреслили, що "залякування Путіна не спрацює". Також вони домовилися дати відсіч диктаторові з Кремля.

Раніше стало відомо, що до України завітає Ріші Сунак. Президент Володимир Зеленський також запросив до нашої держави новообрану прем'єрку Італії Джорджію Мелоні.

А от у цьому матеріалі ми розповідали, чи стане Сунак новим Джонсоном для України. Чому він – цікавий гравець у політикумі Великої Британії та який вплив може мати на війну проти нашої держави.

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