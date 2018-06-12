Супрун пояснила, чому "вправляти диски" – це хибна практика
Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснила, чому лікарі досі ставлять діагноз "вилітаючий диск".
Про це вона написала на сторінці у Facebok.
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Вставити "заміщений диск" чи вправити неможливо через будову тіла. Тому діагнозу "вилітаючий диск" не існує.
Люди можуть чути хрускіт або клацання у спині, проте цей звук виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби).
При різкому натисненні на хребці у суглобах може відбутися зниження тиску. При цьому рідина, яка міститься у суглобах – азот, переходить у газоподібний стан, через що виникає характерний звук.
Супрун порадила не довіряти практикам "вправляння вилетівших дисків".
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