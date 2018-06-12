16:49
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Медицина
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Супрун пояснила, чому "вправляти диски" – це хибна практика

114 Читать новость на русском
Супрун пояснила, чому "вправляти диски" – це хибна практика
Супрун пояснила, чому "вправляти диски" – це хибна практика / ansellchiropractic.com.au

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун пояснила, чому лікарі досі ставлять діагноз "вилітаючий диск".

Про це вона написала на сторінці у Facebok.

Читайте також: Чому небезпечно залишати дітей в авто: пояснення Супрун

Вставити "заміщений диск" чи вправити неможливо через будову тіла. Тому діагнозу "вилітаючий диск" не існує.

Люди можуть чути хрускіт або клацання у спині, проте цей звук виробляють міжхребцеві суглоби (а в грудному відділі ще і реберно-хребетні суглоби).

При різкому натисненні на хребці у суглобах може відбутися зниження тиску. При цьому рідина, яка міститься у суглобах – азот, переходить у газоподібний стан, через що виникає характерний звук.

Супрун порадила не довіряти практикам "вправляння вилетівших дисків".

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 

Теги: Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
сьогодні, 16:00 Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
Ігор Саджениця 87
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сьогодні, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 2362
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сьогодні, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 676
В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
сьогодні, 12:02 В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
Злой Одессит 947
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук