Супрун пояснила, у яких випадках можуть зміститися міжхребцеві диски

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що міжхребцеві диски не можуть просто "вилетіти". Такі ситуації виникають при порушенні цілісності хребта.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Міжхребцеві диски можуть "зміститися" або "вилетіти" після падіння з висоти, пірнання вниз головою на мілководді або ж під час автомобільної катастрофи. У таких випадках у відділах хребта відбудеться руйнування кістки.

Супрун зазначила, що зміщення хребця вперед щодо нижчого хребця називається спондилолістез.

Така хвороба виникає в поперековому відділі хребта та розвивається протягом тривалого періоду часу. Зазвичай хребет адаптується до таких змін.

Спондилолістез може бути дегенеративним (через зношування міжхребцевих дисків) або через дефект дужки хребця. Це захворювання може бути вродженим або з’явитися через травму, пухлину, інфекції хребця чи після операції.

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