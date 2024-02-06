Можуть готуватися до обстрілів: у мережі з'явилися нові знімки з аеродрому "Оленья"

У мережі опублікували нові супутникові знімки з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області. Зараз на ньому базуються десятки літаків, що може свідчити про підготовку до ракетних ударів.

Про це заявляють різні OSINT-аналітики, зокрема, телеграм-канал monitoring та Ольга Гончаренко. На опублікованих знімках видно щонайменше 10 Ту-95МС та 35 Ту-22М3, передає 24 Канал.

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Нові супутникові знімки з аеродрому "Оленья"

Нові супутникові знімки датовані 4 лютого 2024 року. На них видно, що на аеродромі "Оленья" перебували десятки російських літаків, серед яких:

10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

35 стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 (32 з яких – донори або ж не використовуються);

3 військово-транспортних літаки Ан-12;

винищувачі Су-30СМ (вони зазвичай супроводжують бомбардувальники під час ракетних атак).

Супутникові знімки аеродрому "Оленья" – більше у галереї

Враховуючи, яку авіацію нині ворог зосередив на аеродромі "Оленья", OSINT-аналітики припускають, що це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів. Окрім того, моніторингові телеграм-канали повідомляють, що фіксується активність ворожої стратегічної авіації на тренувальній частоті.

Втім, варто наголосити, що спрогнозувати, коли ворог може завдати удару, дуже складно. Саме тому необхідно завжди зважати на сигнал повітряної тривоги, не нехтувати власною безпекою та йти в укриття.

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