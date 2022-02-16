Супутникові знімки зафіксували нову військову активність Росії біля України

16 лютого 2022 , 07:31
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Джерело:

Reuters

Попри те, що Росія заявила про виведення частини військ, біля наших кордонів досі залишається військовий контингент ворога. Американська компанія Maxar Technologies зафіксувала нову активність російських сил у Білорусі, окупованому Криму та на заході Росії.

Що помітно на знімках з супутника

Компанія впродовж кількох тижнів стежила за нарощуванням російських військ. Вона заявила, що супутникові знімки, зроблені 13 – 14 лютого, свідчать про нову військову активність держави-агресорки.

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За даними Maxar Technologies, Росія перекинула кілька великих військових підрозділів і штурмових гелікоптерів. Крім того, на знімках зафіксували розгортання винищувачів-бомбардувальників.

Кілька підрозділів сухопутних військ залишили полігони разом з іншими бойовими підрозділами. 

Додамо, що видання наголосило, що не змогло перевірити фото через незалежні джерела.


Бойова група виїжджає з автопарку у Єльні / Фото Maxar Technologies


Російські війська те техніка у Річиці, Білорусь / Фото Maxar Technologies


Російський вертоліт біля озера Донузав у Криму / Фото Maxar Technologies


Підрозділ з вертольотів у Бєлгороді, Росія / Фото Maxar Technologies

Що відомо про російські війська біля кордону України

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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Автор: Софія Мінджоса