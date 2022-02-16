Супутникові знімки зафіксували нову військову активність Росії біля України

Попри те, що Росія заявила про виведення частини військ, біля наших кордонів досі залишається військовий контингент ворога. Американська компанія Maxar Technologies зафіксувала нову активність російських сил у Білорусі, окупованому Криму та на заході Росії.

Що помітно на знімках з супутника

Компанія впродовж кількох тижнів стежила за нарощуванням російських військ. Вона заявила, що супутникові знімки, зроблені 13 – 14 лютого, свідчать про нову військову активність держави-агресорки.

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За даними Maxar Technologies, Росія перекинула кілька великих військових підрозділів і штурмових гелікоптерів. Крім того, на знімках зафіксували розгортання винищувачів-бомбардувальників.

Кілька підрозділів сухопутних військ залишили полігони разом з іншими бойовими підрозділами.

Додамо, що видання наголосило, що не змогло перевірити фото через незалежні джерела.



Бойова група виїжджає з автопарку у Єльні / Фото Maxar Technologies



Російські війська те техніка у Річиці, Білорусь / Фото Maxar Technologies



Російський вертоліт біля озера Донузав у Криму / Фото Maxar Technologies



Підрозділ з вертольотів у Бєлгороді, Росія / Фото Maxar Technologies

Що відомо про російські війська біля кордону України

14 лютого лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що біля України зосередженні 127 тисяч ворожих військових. За словами політика, такої кількості аж ніяк не достатньо для повномасштабного вторгнення.

У Пентагоні заявили, що Росія стягнула додаткові війська під кордон – артилерію, піхоту, протиповітряну та протиракетну оборону, – а також десантні кораблі у Чорне море.

Водночас у Кремлі 15 лютого повідомили про завершення низки навчань. Частина армійців та техніки повертається на місця дислокації. Зауважимо, що решта навчань досі тривають.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!