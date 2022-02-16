Супутникові знімки зафіксували нову військову активність Росії біля України
Джерело:Reuters
Попри те, що Росія заявила про виведення частини військ, біля наших кордонів досі залишається військовий контингент ворога. Американська компанія Maxar Technologies зафіксувала нову активність російських сил у Білорусі, окупованому Криму та на заході Росії.
Що помітно на знімках з супутника
Компанія впродовж кількох тижнів стежила за нарощуванням російських військ. Вона заявила, що супутникові знімки, зроблені 13 – 14 лютого, свідчать про нову військову активність держави-агресорки.
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За даними Maxar Technologies, Росія перекинула кілька великих військових підрозділів і штурмових гелікоптерів. Крім того, на знімках зафіксували розгортання винищувачів-бомбардувальників.
Кілька підрозділів сухопутних військ залишили полігони разом з іншими бойовими підрозділами.
Додамо, що видання наголосило, що не змогло перевірити фото через незалежні джерела.
Бойова група виїжджає з автопарку у Єльні / Фото Maxar Technologies
Російські війська те техніка у Річиці, Білорусь / Фото Maxar Technologies
Російський вертоліт біля озера Донузав у Криму / Фото Maxar Technologies
Підрозділ з вертольотів у Бєлгороді, Росія / Фото Maxar Technologies
Що відомо про російські війська біля кордону України
- 14 лютого лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що біля України зосередженні 127 тисяч ворожих військових. За словами політика, такої кількості аж ніяк не достатньо для повномасштабного вторгнення.
- У Пентагоні заявили, що Росія стягнула додаткові війська під кордон – артилерію, піхоту, протиповітряну та протиракетну оборону, – а також десантні кораблі у Чорне море.
- Водночас у Кремлі 15 лютого повідомили про завершення низки навчань. Частина армійців та техніки повертається на місця дислокації. Зауважимо, що решта навчань досі тривають.
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