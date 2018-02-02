Сурков видає бажане за дійсне, – експерт про зустріч помічника Путіна та спецпосланця США

26 січня відбулася чергова зустріч спецпредставника США в Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. За результатами цієї зустрічі Сурков назвав пропозиції, почуті від його співрозмовника, такими, що "придатні до реалізації".

Однак аналітик Микола Бєлєсков вважає, що російський посланець не говорить всієї правди про його контакти з Волкером. Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24"

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"Те, що там товариш Владислав Сурков розповідає по результатам зустрічі в Дубаї, попахує необхідністю видати бажане за дійсне (…).

Так само певно не відповідає дійсності й ідея про те, що США готові ув'язати розгортання миротворчої місії ООН із тим, щоб Україна синхронно виконувала політичні зобов'язання згідно мінських угод. Так – це давня російська "хотєлка", яку озвучував не лише Сурков, але і Лавров та Путін.

"Але і тут нестиковочка, якщо вірити останньому інтерв'ю Курта Волкера для Радіо Свобода – він чітко заявив, що Україна зробила багато для проведення місцевих виборів на Донбасі, а проблема лише в гарантуванні безпеки, і тут вже справа за РФ (…). Спецпредставник Держдепу США неодноразово в публічних заявах чітко казав, що спочатку – миротворча місія ООН із відповідним мандатом, яка гарантує безпеку на Донбасі, і в тому числі означає виведення російських військ і гарантування безпеки кордону, а тоді вже – політична частина мінських угод", – зазначає Бєлєсков.

"Набагато ближчими до реальності виглядають повідомлення про те, що представники США і РФ розійшлися в питаннях трактування українського закону про гарантування державного суверенітету над тимчасово окупованими територіями. Курт Волкер чітко по цьому закону підтримав Україну і заявив, що він лише речі своїми іменами називає. В той час як для росіян цей закон став іще одним прикладом, як Україна не лише не хоче виконувати Мінські домовленості, але і робить те, що їм суперечить", – резюмує експерт.

Детальніше читайте у публікації: Росія капітулює, або Що пообіцяв Волкер "колезі" Суркову?