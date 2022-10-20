Анонсує великі наслідки, – Фейгін прокоментував погрози Суровікіна щодо Херсона

Командувач окупаційними військами в Україні Сєргєй Суровікін днями анонсував "непрості рішення" щодо Херсона. Утім, що саме він мав на увазі – активні дії росіян на Півдні чи навпаки відступ звідти – незрозуміло.

Про що говорить Суровікін

У будь-якому випадку, такі заяви виглядають підозріло, бо росіяни ніколи не попереджали про те, що готові звідкись відійти. Навпаки вони завжди говорили, що нічим не поступляться і нічого не віддадуть. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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"Я думаю, там якась схема – вони щось вирішили з правим берегом. Вони дійсно мають величезні проблеми у його обороні, тому що постачання порушене, мостів немає, все прострілюється, ну і ЗСУ рухаються вздовж правого берега. Це ж не те що фронт стоїть і все", – зауважив він.

Тож, на думку правозахисника, особливо зважаючи на те, що росіяни оголосили "евакуацію" населення на лівий берег, і хочуть перемістити туди десятки тисяч людей, росіяни можуть почати активно знищувати населені пункти правобережжя, буквально рівняти їх із землею.

Зокрема під великою загрозою і критична інфраструктура цієї частини регіону, адже Суровікін вже знищує та пошкоджує її по всій країні. Окупанти можуть працювати за планом: знищити інфраструктуру і жити в цих містах буде неможливо, залишаться вимерлі населені пункти.

Під питанням залишається, що ж загарбники можуть зробити з Каховською ГЕС, адже вони вже анонсували якісь дії, заявивши, що нібито ЗСУ збираються її підірвати. Фейгін вважає, що після такого оголошення вони можуть зробити це самі – підірвати ГЕС і залити все довкола. Щоправда, це ймовірніше під час їхнього відступу – аби станція не дісталася нікому.

Тому я думаю, що він анонсує якісь величезні наслідки бойових дій саме там. А будуть вони покидати цю територію чи ні – залежить від наступу ЗСУ і їхньої здатності обороняти цей правий берег,

– наголосив правозахисник.

Які перспективи у росіян на правому березі

За словами Фейгіна, становище росіян на правому березі Дніпра наразі є найгострішою темою. Оскільки лівий берег вони ще можуть обороняти, підтягуючи бодай якісь сили з Росії через Схід. А от перспектив налагодження постачання на правий берег немає, тож незрозуміло, як врятувати ситуацію. Як зауважив правозахисник, навіть якщо туди кинути 30 тисяч мобілізованих, їх потрібно якось забезпечувати.

Чи зможе Суровікін досягти успіху в Україні

Правозахисник наголосив, що потрібно розуміти – Суровікін ніколи б не виступив з подібними заявами без вказівки зверху. Тобто нічого б цього не було, якби не дозволив Путін.

Російський диктатор, своєю чергою, ніколи не возвеличував жодних воєначальників та не робив їм імен. Однак з Суровікіна раптом почали робити місцевого Наполеона, питання – для чого? Адже не схоже, щоб він був таким великим генералом, яким його позиціонують. До того ж перед своїм новим призначенням він очолював саме Південний напрямок війни, і особливих успіхів в обороні там не зазнав. Чому тоді вони мають бути, коли Суровікін керуватиме усією "спецоперацією"?

"Я скоріше думаю, що він (Путін – 24 канал) навпаки обрав такого дерев'яного, який з телесуфлера по складах читає, щоб у якийсь момент його легше було прибрати. Сказати: "Ну чого від нього чекати, він же дерев'яний?", – припустив правозахисник.

На моє глибоке переконання, про будь-якого, навіть найчудовішого Суровікіна, який залишить Херсон, завтра вже скажуть, що він не виправдав очікувань,

– наголосив він.

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Реакція ОП на слова про "непрості рішення"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк одразу ж відреагував на заяви Суровікіна. Він вважає, що російський генерал усвідомив необхідність "непростих рішень", коли доводиться мати справу із ЗСУ.

Однак, на переконання Подоляка, своїми словами Суровікін публічно визнав свою участь у воєнних злочинах, які Росія щодня здійснює на території України.