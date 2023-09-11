Нова посада замість ліквідації: чому Путін помилував Суровікіна

У Кремлі офіційно не підтвердили інформацію про нове призначення Суровікіна, однак російські ЗМІ та депутати повідомляють, що тепер у генерала "Армагеддона" інша посада.

Водночас для Суровікіна нове призначення не є репутаційним здобутком, радше втратою. Про це 24 Каналу розповів Костянтин Еггерт – російський опозиційний журналіст, зауваживши, що тепер Суровікіна тримають подалі від серйозних справ.

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Суровікіну все чітко дали зрозуміти

Російські ЗМІ повідомили, що Сєргєя Суровікіна призначили головою координаційного комітету СНД з питань ППО. Раніше Суровікін був командувачем об'єднаного угруповання російських військ в Україні та командувачем ПКС Росії. Але після невдалого заколоту Євгєнія Пригожина його відсторонили від справ.

Посада, яку йому дали сьогодні, ніяка. Для цього не потрібен координатор ППО, наприклад, з Білоруссю, який просто вмикає систему російської ППО. Та й, як кажуть, якщо в назві посади є абревіатура "СНД" – то, вважайте, це взагалі не посада, дірка від бублика,

– наголосив Костянтин Еггерт.

Тож нове призначення Суровікіна ніяк не рятує його імідж, а навпаки – показує його місце в системі.

Водночас логічно було припустити, що якщо Пригожина після заколоту ліквідували, така ж участь мала чекати і Суровікіна, який мав із ним зв'язки. Однак, ймовірно, що його роль була не настільки важливою, тим паче що в останній момент він таки показав лояльність Путіну – виступив із закликом до Пригожина, аби той зупинив вагнерівців.

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"Його усунули від посад, де він зміг би грати якусь роль. Йому навіть не запропонували якусь позицію на кшталт сенатора федерації. Тобто чітко дали зрозуміти, що жодних кар'єрних перспектив у нього немає", – зазначив журналіст.

Суровікіна вирішили не ліквідовували, проте довір до нього втратили назавжди. Посаду йому дали, ймовірно, не із жалості, а щоб не дратувати прихильників Суровікіна в армії. До того ж у західних ЗМІ пишуть, що до генерала "Армагеддона" ще можуть звертатись у питаннях, що стосуються війни. Свої "послуги" він, звісно ж, тепер надаватиме безплатно.

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