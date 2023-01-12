Суровікіна замінили на Герасимова: полковник сказав, як це зможуть використати ЗСУ

Останні кадрові зміни у військовому керівництві Росії мало хто сприймає всерйоз. Однак для української армії це може зіграти на руку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він переконаний, що ця заміна не спрацює у військовому плані для російської армії.

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Світан назвав заміну Сєргєя Суровікіна на Валєрія Герасимова "мишачою вознею на паркеті".

За словами військового, оскільки ці генерали перебувають не в полі, така заміна має більше політичний характер. До того ж вона несе інформаційний меседж для деяких осіб, які надто багато говорять в російській політиці.

Для ЗСУ це можливості

Таке переформатування генералів для української армії відкриває певне вікно можливостей, підкреслив полковник.

Воно зараз призведе до певної дезорганізації в управлінні військами, тому в нас в найближчий місяць нині є можливості для виконання певних дій,

– додав Світан.

Україна може скористатися змінами в управлінні Росії. Військовий експерт переконаний, що російська армія вигоди від цього не отримає, а українська може.

Світан про зміни у військовому керівництві Росії: дивитися відео

Заміна Суровікіна на Герасимова: останнє