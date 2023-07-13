Суровікін у такому стані, що його довго не покажуть, – Піонтковський про страшну російську карму

Командувача повітряно-космічними силами Росії Сєргєя Суровікіна затримала контррозвідка країни-агресорки, зараз його допитують. Якщо заколотник Євгєній Пригожин навіть офіційно відвідав Кремль, то Суровікіна російська влада не покаже.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, путінські спецслужби могли з ним так попрацювати, що він зараз перебуває у жахливому стані.

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Суровікін не виконав наказ Путіна

Піонтковський зазначив, що диктатор Владімір Путін дуже різко змінював свою позицію щодо Пригожина. Спочатку він закликав знищити вагнерівців, потім вони мали б поїхати у Білорусь, а вже згодом заколотник офіційно побував у Кремлі.

Однак там не було Суровікіна. Очевидно, генерал відмовився виконувати наказ Путіна, адже колону вагнерівців, яка рухалась у Ростові та навіть була під Москвою, можна було знищити за кілька хвилин двома літаками.

Очевидно, із Суровікіним так попрацювали, що його було неможливо показувати. Підозрюю, що Суровікін перебуває у такому стані, що його привести й показати вже довго не буде можливості. Хочу підкреслити, що це карма. Суровікіна називали "кат Алеппо", "м'ясник Сирії",

– сказав він.

Свого часу Суровікін командував військами, які жорстоко нищили Сирію, вбивали тисячі людей, які не могли завдати ударів у відповідь. Сирійський хлопчик, історія якого шокувала весь світ, прокляв російську владу. Очевидно, ця карма вже спрацювала щодо Суровікіна.

Піонтковський про затримання Суровікіна: дивіться відео

Що відомо про затримання Суровікіна