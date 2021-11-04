Суспільство зараз не сприйме жінку-міністра оборони, – Арахамія
Джерело:24 канал
Давид Арахамія розповів, що українське суспільство наразі не готове, аби посаду міністра оборони обійняла жінка. Водночас політик наголосив: можливо, цей еволюційний крок зможуть реалізувати за декілька років.
Голова фракції "Слуга народу" Арахамія зауважив, що наразі є навіть питання по Резнікову, адже він – військовозобов'язаний, однак наразі не військовий. За словами політика, якщо на цю посаду призначити жінку, люди казали б: "війна на дворі, а ви жінку ставите".
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Ми вважаємо, що жінка-міністр оборони, взагалі зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло,
– заявив Арахамія.
Глава фракції наголосив: наразі суспільство має стереотипне бачення міністра оборони: "бойовий генерал". Водночас поступово Україні вдається відходити від цього.
Окрім того, у деяких країнах, які входять до НАТО, міністерства оборони очолюють жінки.
Міністром оборони призначили Резнікова
- В Україні упродовж 3 – 4 листопада відбулася низка кадрових змін. Зокрема, на посаду міністра оборони призначили Олексія Резнікова.
- Відповідне рішення підтримали 273 народних обранці.
- На цій посаді Резніков змінив Андрія Тарана.
- Раніше політикиня Ірина Верещук розповідала, що може очолити міністерство оборони. Тоді вона зауважила, що "в мене немає "хочу" чи "не хочу" (стати міністеркою – 24 канал), ми прийшли за плечима президента, але повинні брати на себе відповідальність".