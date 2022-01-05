Сутички у Казахстані спалахнули з новою силою: відео з охопленої протестами Алмати

Ситуація у Казахстані зранку 5 січня загострилася. Аеропорт Алмати навіть вирішив тимчасово не приймати літаки.

На вулицях вирують пожежі та лунають вибухи

На дорогах Алмати вирують пожежі. Все тому, що протестувальники підпалили автомобілі правоохоронців та військових. Про це повідомляють місцеві телеграм-канал.

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Густий дим від пожеж накрив місто. Крім того, у центрі лунають сильні вибухи від світлошумових гранат. Так правоохоронці намагаються відтіснити протестувальників. Силовики також використовують сльозогінний газ. На відео з місця події видно, як частина людей втікає від небезпеки.

Місцевих мешканців вже закликали не виходити на вулицю через небезпечну ситуацію.

Ситуація з протестами в Алмати: дивіться відео (Увага у ролику є ненормативна лексика, 18+)

Дивіться відео з потужними вибухами в центрі Алмати:

Сутички між силовиками та протестувальникам: відео

Протестувальники затримують силовиків

За даними телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти", активісти захоплюють та б'ють силовиків у центрі Алмати. На відео потрапили кадри, як група людей відібрала на вулиці зброю у поліцейського.

В Алмати протестувальники відібрали зброю у правоохоронця: відео

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