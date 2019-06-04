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      Сутички біля Одеського медуніверситету: багато постраждалих та півсотні затриманих – фото, відео

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      Сутички біля медуніверситету Одеси
      Сутички біля медуніверситету Одеси / dumskaya.net

      Через масштабну сутичку біля Одеського національного медичного університету травми отримали 28 людей, ще 51 – затримані.

      Конфлікт відбувся через те, що відправлене у відставку керівництво не хоче полишати посади. 

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      Як повідомило місцеве видання "Думська", до будівлі університету увірвалися прихильники колишнього ректора Валерія Запорожана та намагалися зірвати засідання Наглядової ради університету.

      ситуцчки одеса
      Через сутички постраждали 28 осіб

      Невідомі використали сльозогінний газ і таки зірвали засідання.

      Сутички біля Одеського медуніверситету: відео

      Згодом анонім повідомив про мінування приміщення і всіх евакуювали. Правоохоронці доставили до відділку поліції півсотні людей, ті дають пояснення. Попередньо їх дії кваліфікують як хуліганство. 

      одеса сутички
      Барикади в Одеському медуніверситеті

      До слова, сутички між прихильниками колишнього ректора Валерія Запорожана і призначеним МОЗ керівництвом відбуваються не вперше. У грудні 2018 року Одеський національний медичний університет заявив про рейдерське захоплення ректорату. Тоді у МОЗ заявили, що будівлю взяли під охорону прибічники Запорожана.

      Що відомо про зміну керівництва медуніверситету? Валерія Запорожана МОЗ звільнило з посади ще у 2018 році. Причиною стало порушення трудового договору, зокрема, через не допуск комісії Міністерства охорони здоров'я до проведення перевірки. На його місце призначили виконувачку обов'язків ректора Владлєну Дубініну.

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      Теги: Освіта Новини України Новини Одеси Протести Поліція Міністерство охорони здоров’я
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