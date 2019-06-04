Сутички біля Одеського медуніверситету: багато постраждалих та півсотні затриманих – фото, відео

Через масштабну сутичку біля Одеського національного медичного університету травми отримали 28 людей, ще 51 – затримані.

Конфлікт відбувся через те, що відправлене у відставку керівництво не хоче полишати посади.

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Як повідомило місцеве видання "Думська", до будівлі університету увірвалися прихильники колишнього ректора Валерія Запорожана та намагалися зірвати засідання Наглядової ради університету.



Через сутички постраждали 28 осіб

Невідомі використали сльозогінний газ і таки зірвали засідання.

Сутички біля Одеського медуніверситету: відео

Згодом анонім повідомив про мінування приміщення і всіх евакуювали. Правоохоронці доставили до відділку поліції півсотні людей, ті дають пояснення. Попередньо їх дії кваліфікують як хуліганство.



Барикади в Одеському медуніверситеті

До слова, сутички між прихильниками колишнього ректора Валерія Запорожана і призначеним МОЗ керівництвом відбуваються не вперше. У грудні 2018 року Одеський національний медичний університет заявив про рейдерське захоплення ректорату. Тоді у МОЗ заявили, що будівлю взяли під охорону прибічники Запорожана.

Що відомо про зміну керівництва медуніверситету? Валерія Запорожана МОЗ звільнило з посади ще у 2018 році. Причиною стало порушення трудового договору, зокрема, через не допуск комісії Міністерства охорони здоров'я до проведення перевірки. На його місце призначили виконувачку обов'язків ректора Владлєну Дубініну.