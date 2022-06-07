Суцільні руїни: Казанський показав "звільнене від України" Рубіжне
Джерело:телеграм Дениса Казанського
Російські загарбники понад три місяці "звільняють Україну". Правда, після себе вони залишають лише руїни та смерті. Просто гляньте, на що вони перетворили місто Рубіжне.
Журналіст Денис Казанський виклав у своєму телеграмі моторошне фото. На ньому можна побачити, на що російські загарбники перетворили Рубіжне. Місто, в якому жили десятки тисяч українців.
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"Звільнення" Рубіжного по-російськи
Так виглядає "звільнене" від України Рубіжне. Як добре стало, не те що раніше...,
– написав Казанський.
І, на жаль, таких прикладів "звільнення" безліч. Росіяни приходять на нашу територію, знищують усе, до чого дотягається їхня рука, забирають життя та йдуть. Правда, декому з них щастить "піти" в Україні, адже наші захисники та захисниці відправляють їх на той світ.
Російські загарбники зрівняли з землею Рубіжне / Фото з телеграму Дениса Казанського
Зауважимо, що у Рубіжному російські загарбники відпрацювали звичну для себе схему. Якщо місто не вдалось захопити за 1 – 2 дні, то його просто вирішили зрівняти з землею. Таке вже зробили і з Маріуполем, і з Попасною, і з Золотим та іншими містами України. І це зараз відбувається у Сєвєродонецьку.
Запеклі бої за Сєвєродонецьк не вщухають
- Глава Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк наголосив на тому, що ситуація в місті змінюється щогодини. Водночас він підкреслив, що здавати його ніхто не збирається. Очільник адміністрації додав, що у Сєвєродонецьку достатньо і сили, і засобів, які дозволили б відбити його від ворога. Головне – вірити у ЗСУ.
- Раніше у розвідці Великої Британії зазначили, що у місті точаться бої. Крім того, російські загарбники продовжують рух у напрямку Слов'янська.
- Водночас в Інституті вивчення війни зауважили, що упродовж минулої доби такого руху не спостерігалось. Там підкреслили, що не побачили "жодного підтвердженого просування" військових країни-агресорки у бік Слов'янська.
- У самому Сєвєродонецьку російські загарбники продовжують знищувати все навколо. Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, руйнують окупанти цивільну інфраструктуру. Під ворожі обстріли потрапили ще й державні установи, а також пекарня міста. У ній, підкреслив Гайдай, до останнього випікали хліб для мешканців.
Запеклі бої у Сєвєродонецьку тривають. І це лише один із напрямків, де ворог продовжує зазнавати втрат. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили 31 250 російських загарбників. Відомо також про тисячі одиниць техніки.
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