"Просто знудило, нічого святого": ЗМІ розповіли, як дипломати сприйняли сварку в Білому домі

Видання Politico розповіло про "американські гірки", на яких катався світ після суперечки Зеленського і Трампа у Білому домі. Дипломати були вражені тим, що США перетворюються з одвічного союзника на ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як у Європі сприйняли сварку в Овальному кабінеті

Журналісти навели дані, що розкол між Європою та США почався тоді, коли Пітер Гегсет оголосив, що Україна не стане членом НАТО. Це стало "музикою для вух Кремля" та "першими ознаками майбутньої драми".

Потім була промова Венса на Мюнхенській конференції, яку дипломати слухали "з відкритими ротами". Віцепрезидент США розкритикував європейців, мовляв, ті не хочуть дбати про безпеку та покладаються на США. Ті в кулуарах сказали, що заяви Венса божевільні та тривожні.

Один із паризьких послів сказав про спілкування Трампа та Зеленського в Білому домі так:

Це змусило мене зблювати. На дуже людському рівні... це показує, що немає нічого святого.

Британські чиновники працювали з дому, адже сварка в Овальному кабінеті сталася у п'ятницю ввечері. Вони переписувалися через WhatsApp, адже розуміли – "до біса, це дуже погано".

Один з французьких міністрів згадує: коли друг повідомив йому новини, він повернувся додому. І "застряг перед телевізором до першої години ночі".

Європа висловила підтримку Зеленському. Високі посадовці дзвонили та писали президенту з літаків. Це розлютило Трампа. До того ж Зеленський зустрівся з британським королем і згодом дав інтерв'ю, де сказав, що до мирної угоди дуже далеко. Тож французькі дипломати допомогли скласти примирливого листа Зеленського до Трампа.