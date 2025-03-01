Трамп розглядає можливість припинення поточної військової допомоги Україні, – WP

28 лютого під час зустрічі в Овальному кабінеті Володимир Зеленський вступив у словесну суперечку із Дональдом Трампом. У Білому домі тепер роздумують над тим, аби припинити допомогу Україні.

Переговори американського і українського лідерів пройшли скандально. Трамп, як пишуть іноземні ЗМІ, вигнав Зеленського з Білого дому, передає 24 Канал із посиланням The Washington Post.

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Трамп може зупинити військову допомогу Україні

Представник адміністрації Трампа у коментарі виданню заявив, що президент США розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Мовляв, це відповідь на "непоступливість Зеленського" у мирному процесі.

Якщо таке рішення буде ухвалене, воно стосуватиметься мільярдів доларів на радари, техніку, боєприпаси та ракети, які очікують на відправку до України через механізм президентського скорочення запасів, зазначив посадовець.

Посадовець заперечив припущення, що конфронтація Трампа та Ванса із Зеленським була заздалегідь спланована, і зазначив, що напередодні зустрічі були здійснені зусилля для створення більш позитивного тону, що підтверджується рішенням Трампа відмовитися від звинувачення Зеленського у "диктаторстві".