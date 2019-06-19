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      Светр-гамівна сорочка та антисанітарія: в яких умовах живуть діти в інтернаті Дніпра

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      Вихованці Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2
      Вихованці Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2 / Facebook-сторінка Офісу омбудсмена України

      Вихованці Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2 живуть у жахливих умовах. У приміщеннях інтернату – антисанітарія та сморід, а діти змушені носити одяг не по сезону і не по розміру.

      До дитбудинку в розпал літньої спеки з перевіркою навідалися представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини і прийшли в жах від побаченого. Вихованці інтернату при температурі повітря +35 градусів перебували на сонці без панамок та в дивному одязі.

      А Ви знали, що кожна п'ята дитина в Україні страждає від насилля? Як це виправити?

      Так, один хлопчик змушений був гуляти у вовняному светрі, рукави якого використовували як гамівну сорочку. Тобто за допомогою довгих пришитих рукавів дитині можна було зафіксувати руки за спиною.

      На прогулянку дітей виводять по черзі тільки на великий балкон, не обладнаний навісами від сонячних променів.

      У приміщеннях і дитячих групах відчувається неприємний запах, а персонал зберігає брудний посуд просто в тумбочці. У житловому корпусі немає ємностей з питною водою.

      інтернат дитбудинок діти антисанітарія Дніпропетровщина
      Брудний посуд у тумбочках інтернату

      Окрім того, в інтернаті до дітей віком від 6 до 18 років застосовують фізичне насильство, яке принижує людську гідність.

      За результатами цієї перевірки акти реагування уповноваженого з прав людини скерують до обласної державної адміністрації та інших зацікавлених суб’єктів.

      інтернат Дніпро діти антисанітарія права людини
      Вихованці інтернату носять одяг не за розміром

      інтернат дитбудинок кімната фото Дніпро
      Кімната Верхньодніпровського дитячого будинку-інтернату №2

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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