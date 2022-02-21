"Свідома провокація": українські прикордонники відреагували на фейк ФСБ про "обстріл"
Джерело:ДПСУ
Держприкордонслужба України назвала провокацією інформацію ФСБ про те, що українській військові начебто "обстріляли" російський прикордонний пункт. У ДПСУ кажуть, росіяни навіть не зазначили місце, де це сталось.
Прикордонники кажуть, у ФСБ лише зауважили, що, мовляв, снаряд влучив у будівлю за 150 метрів від кордону України. Жодних конкретних даних не вказали.
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Українська сторона не отримувала повідомлень від ФСБ
Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 кілометрів,
– кажуть у Держприкордонслужбі.
У ДПСУ розповіли, що жодної інформації від співробітників Федеральної служби безпеки не надходило – про будь-які нестандартні ситуації.
Мовиться про ділянку поруч з непідконтрольною територією
Джерела стверджують, що ділянка, яку начебто "обстріляли", розташована поряд з неконтрольованою Україною ділянкою кордону, а саме в Неклинівському районі Ростовської області.
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Що відомо про черговий російський фейк проти ЗСУ:
- Вранці 21 лютого ФСБ повідомила про руйнування прикордонного пункту в Ростовській області.
- Задля доказу навіть зняли відео: показали вщент розвалену малу будівлю, яка розташована в кущах та поміж деревами.
- У РНБО України наголосили: до цього випадку українські військові не мають жодного відношення.
- Це вже не вперше Росія поширює таку інформацію: раніше мовилось про "потрапляння боєприпасів" на територію Тарасовського району Ростовської області.
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Текст публікації ДПСУ:
Заява ФСБ РФ про обстріл з території України прикордонних нарядів в Ростовській області – свідома провокація.
Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.
Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 кілометрів.
Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило.