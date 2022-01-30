Світ бачить Путіна, а їм мерещиться Гітлер, – Цимбалюк
Джерело:24 канал
Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії світ пожвавив військову допомогу Україні. Проте є й інша причина закордонної підтримки.
Світ дещо зрозумів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії.
До теми Не куплені Кремлем, – Цимбалюк пояснив стосунки Німеччини та Росії
"Вони (світ – 24 канал) тепер бачать Путіна, а їм мерещиться Гітлер. Не даремно ввижається", – наголосив Цимбалюк.
Цимбалюк: Загроза санкцій "освіжає" Росію
Журналіст зазначив, що ймовірна масштабна атака Росії ще не почалась, але світ уже допомагає Україні. Наприклад, це робить Чехія.
У Чехії передали боєприпаси до артилерійських систем. У них ведуть перемовини, щоб передати Україні 100 тисяч пістолетів. Чехія – маленька країна у порівняні з Україною,
– зауважив він.
Також, на думку Цимбалюка, підтримує український бік і німецький уряд. "Можна щось недобре говорити про Німеччину, але вона на нашому боці", – підкреслив журналіст.
Загроза санкцій дуже "освіжає" (Кремль – 24 канал). У нас народ так реагує на загрозу вторгнення, а у них не інакше. Там виникає потік охочих "свалити" з Росії. Ніхто не хоче, щоб їхніх дітей вчили вмирати "за Батьківщину".
Пряма трансляція Романа Цимбалюка: дивіться повне відео
Допомога Україні від інших держав: коротко
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США надали Україні 200 мільйонів доларів та летальне озброєння. Це найбільша допомога від американців з 2014 року.
- Велика Британія 18 січня почали поставляти Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії"
- Також Міноборони Чехії заявляло про готовність надати Україні військову допомогу. Чеський уряд 26 січня схвалив постачання Україні 4006 артилерійських снарядів.
- Водночас Німеччина надалі повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" є неможливим.