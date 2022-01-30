Світ бачить Путіна, а їм мерещиться Гітлер, – Цимбалюк

Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії світ пожвавив військову допомогу Україні. Проте є й інша причина закордонної підтримки.

Світ дещо зрозумів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії.

До теми Не куплені Кремлем, – Цимбалюк пояснив стосунки Німеччини та Росії

"Вони (світ – 24 канал) тепер бачать Путіна, а їм мерещиться Гітлер. Не даремно ввижається", – наголосив Цимбалюк.

Цимбалюк: Загроза санкцій "освіжає" Росію

Журналіст зазначив, що ймовірна масштабна атака Росії ще не почалась, але світ уже допомагає Україні. Наприклад, це робить Чехія.

У Чехії передали боєприпаси до артилерійських систем. У них ведуть перемовини, щоб передати Україні 100 тисяч пістолетів. Чехія – маленька країна у порівняні з Україною,

– зауважив він.

Також, на думку Цимбалюка, підтримує український бік і німецький уряд. "Можна щось недобре говорити про Німеччину, але вона на нашому боці", – підкреслив журналіст.

Загроза санкцій дуже "освіжає" (Кремль – 24 канал). У нас народ так реагує на загрозу вторгнення, а у них не інакше. Там виникає потік охочих "свалити" з Росії. Ніхто не хоче, щоб їхніх дітей вчили вмирати "за Батьківщину". Роман Цимбалюк Журналіст

Пряма трансляція Романа Цимбалюка: дивіться повне відео

Допомога Україні від інших держав: коротко

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США надали Україні 200 мільйонів доларів та летальне озброєння. Це найбільша допомога від американців з 2014 року.

Велика Британія 18 січня почали поставляти Україні легку протитанкову зброю. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що рішення ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії"

Також Міноборони Чехії заявляло про готовність надати Україні військову допомогу. Чеський уряд 26 січня схвалив постачання Україні 4006 артилерійських снарядів.

Водночас Німеччина надалі повністю виключає постачання летального озброєння Україні. Мовляв, експорт зброї у "кризові регіони" є неможливим.



Міжнародна допомога Україні / Інфографіка 24 каналу