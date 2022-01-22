Світ на межі змін: Путін може розпочати війну проти усього світу

Так швидко, як ситуація в Україні, може змінюватися, напевно, лише погода. Володимир Зеленський 19 січня закликав українців не панікувати через дії Росії, однак згодом заявив про інше.

В одному з інтерв'ю гарант припустив, що ескалація з боку Росії може початися з Харкова. Туди Москва, ймовірно, зайде під своїм улюбленим приводом "захисту" російськомовного населення, що й "стане початком масштабної війни".

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Зеленський додав, що хоч конкретних кроків Росія у цьому напрямку ще не зробила, після окупації Криму таке може бути.

Росія хоче війни

До речі, про цей сценарій, як один із ймовірних, свідчить ще й те, що Росія хоч і веде "дипломатичні" перемовини, але слово "війна" з уст російського керівництва та депутатів звучить досить часто.

Маю на увазі не лише останній період, а й попередні роки. Наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен пригадав, як Володимир Путін ще у 2008 році говорив Джорджу Бушу, що Україна – несправжня держава.



Ентоні Блінкен пригадав заяви Володимира Путіна / Фото Getty Images

Тепер, за логікою Путіна, вже НАТО є несправжнім союзом? За словами російського публіциста Андрія Піонтковського, розпочати війну Росія має намір не так проти України, як проти всього світу, а якщо точніше, то проти країн НАТО.

Правду кажуть, що апетит з'являється під час їжі. Якщо спочатку Росія вимагала від Альянсу не розширюватися на схід, то зараз вона пропонує йти до рубежів 1997 року.

Тут цікавий момент: Росія справді велика країна та має ядерну зброю. Однак чому вона вирішила тримати у страху увесь світ? Ви здивуєтесь, але відповідь дуже проста.

"Поки що ніхто не давав Володимиру Путіну у ніс. Попередньо він вторгнувся до Грузії у 2008 році та до України у 2014 році", – заявив американський сенатор Роджер Вікер.

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Я б тут ще процитувала нашого міністра оборони Олексія Резнікова й сказала, що буде "багато крові й біженці". Вони можуть стати додатковою катастрофою для Європи.

Чому я згадала про людей у цьому випадку? Бо життя людини для Європи є найвищою цінністю, тоді коли для Росії та Путіна – не має жодного значення. Воно є лише засобом для досягнення цілей.

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Інакше він би не розпочинав так багато війн і не лякав Захід ядерною зброєю. До речі, навіть тут Путін лякає ядерною зброєю, а Європа – санкціями.

Щоправда, як каже Зеленський, після нападу вони не працюють, тому чим швидше їх застосують, тим меншою буде вірогідність нападу Путіна на Україну.

Натомість у Кремлі, якщо вам раптом цікаво, вважають навпаки – накладення санкцій на російських чиновників може підштовхнути гарячі голови в Україні до "громадянської війни". Ніби ми самі на себе нападемо, щоб тільки Росії зробити гірше. "Л" – логіка.

Добре, що ця логіка за межами Кремля не працює.

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Україні допоможуть озброєнням

Захищати наше населення буде чим. Зокрема, Міноборони Естонії розглядає можливість надати Україні протитанкове озброєння, а саме – ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

Уряд Нідерландів повідомив, що також готовий підставити нам своє плече у вигляді оборонного озброєння як через механізм НАТО, так і у разі безпосереднього запиту Києва.

Натомість у питанні Німеччини хотілося б сказати, що після того, як Ангела Меркель пішла, усе змінилось, але, як бачимо, ні.

Навіть у 2022 році, коли Лондон вирішив першим показати приклад Заходу й поділитися з нами зброєю, то мусив облітати територію Німеччини.

До речі, глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс під час візиту в Австралію повідомила, що військове вторгнення Росії в Україну призведе до ситуації, у якій російські війська вже були у Чечні, а радянські – в Афганістані.

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Однак тут, як на мене, проблема не у тому, що Росія про це нічого не чула, а в тому, що вона не робить висновків і не вчиться на помилках минулого.

Тому замість нас у разі чого з Кремлем "розмовлятиме" щонайменше 2 тисячі одиниць протитанкової зброї, яку нам надіслали з Великої Британії.

Ну а для того, щоб для нас це раптом не стало несподіванкою, з неба за ними пильнуватимуть 3 розвідувальні літальні апарати країн-членів НАТО.

Вони відстежуватимуть ситуацію на кордонах з Україною, працюючи у напрямах північних кордонів України, Донбасу, окупованого Криму та Придністров'я.