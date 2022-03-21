Світ уже намацав найпотужніші інструменти впливу на російські еліти, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що санкційний тиск на Росію за агресію проти України тільки набирає обертів. Він висловив переконання, що світ знайшов найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту.

Потрібне тотальне нафтове ембарго

Про це Михайло Подоляк написав у своєму телеграмі. За словами радника керівника ОП, світ знайшов важелі впливу на російську еліту, яка "байдуже дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні".

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Подоляк звернув увагу на те, які санкції потрібно ввести проти Росії. У першу чергу йдеться про нафтове ембарго. Для цього потрібно зняти квоти з ОАЕ та Саудівської Аравії.

Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії...

– написав радник керівника ОП.

Подоляк нагадав, що Франція заморозила активи Центробанку Росії на 22 мільярди євро. Та він переконаний, що чутливіше для російської еліти – заморожування коштів на рахунках приватних осіб на суму 150 мільярдів євро.

За словами Подоляка, найдієвіші інструменти наразі в руках американського Мін'юсту. Він написав, що у США активували роботу з пошуку та арешту російського майна будь-якої "юридичної природи".

"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції", – зазначив Подоляк.

Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається…

– резюмував радник глави ОП.

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