Це хороший знак, – полковник ЗСУ про заклики Заходу виїздити з Білорусі

Останніми днями низка держав Заходу закликала власних громадян негайно залишити територію Білорусі через війну в Україні. Це – хороший знак.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик інструктор Роман Світан. За його словами, найближчим часом можна очікувати певного загострення з боку російських окупантів на Донбасі.

До теми "Рамштайн" чи Мюнхенська конференція: політтехнолог сказав, де чекати більше важливих рішень

Крім того, не варто забувати, що останнім часом пішло все більше інформації про українські ударні безпілотники. Вже навіть публікували відео запуску БпЛА з ракетним прискорювачем. Ймовірно, це ті безпілотники, які летять до 1 тисячі кілометрів та мають до 100 кілограмів бойової частини.

Такі апарати можуть долетіти як до Москви, так і до території Білорусі.

Тому чуємо попередження від інших держав, які прекрасно розуміють, що в разі загострення (на цьому напрямку – 24 Канал) українські війська завдадуть удари або навіть превентивні удари по деяких військових об'єктах в Білорусі. Так зможемо не допустити ударів по Києву. Це – чудовий знак, що увімкнулися посольства західних країн,

– зауважив Світан.

Чи варто очікувати загострення на фронті – розповів Світан: дивіться відео

Чи варто очікувати нової зброї на найближчому "Рамштайні"

На думку Світана, ще перед новим роком стало зрозуміло, що Захід дав зелене світло на звільнення усіх територій до кордонів 1991 року. Цьому сприяла поїздка Володимира Зеленського до США. А зараз партнери надають наступальну техніку.

Найближчий "Рамштайн" точно буде вдалим для України. Але Світан припускає, що не всі рішення озвучать одразу публічно.

Частину рішень може озвучити президент Байден під час поїздки в Польщі. Це стало б такою "вишенькою на торті",

– зазначив Світан.

Чи отримає Україна авіацію від Заходу