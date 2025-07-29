Перемога можлива за однієї умови: Світан припустив, скільки ще триватиме війна в Україні

Дональд Трамп на початку свого другого президенства мав амбіційні плани закінчити війну в Україні "за 24 години". Однак зараз його спецпосланник Стів Вікофф прогнозує, що мирної угоди вдасться досягти до кінця президентського терміну Трампа – до 2029 року.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив у розмові з 24 Каналом, чи дійсно війна може тривати до 2029 року. Також він зауважив, яку роль у затягуванні розв'язання війни грає Стів Віткофф.

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Які кроки має зробити Україна для своєї перемоги?

Світан наголосив, що Україні доведеться ще воювати 3 – 4 роки. У цей час має відбуватися системна робота з розвалу Росії, а паралельно проводитись військові дії на фронті.

Потрібно розвалювати Росію через ліквідацію її економіки. А у цьому допомагають удари України по нафтопереробних підприємствах, що дозволяють відсікти Кремль від нафтодоларів. Тільки так можна перемогти російську армію,

– підкреслив військовий експерт.

Для цього Україні потрібна велика кількість дронів. Збільшення до певного коефіцієнта кількості безпілотників дозволить перевищити коефіцієнт пересичення ППО противника, і тоді можна буде пробитися до нафтопереробного заводу вглибині Росії. Такі процеси зі знищення російської економіки у впродовж 3 – 4 років, на його думку, призведуть до розвалу Росії.

Водночас мають проводитись військові операції, без яких Україна не зможе досягти перемоги. Однак їх потрібно здійснювати, за словами полковника ЗСУ у запасі, у певній послідовності.

Починати потрібно з окупованого Криму, потім – сухопутний коридор на Півдні. І лише після розвалу Росії – звільнення Донбасу. Інакше цей регіон буде дуже складно деокупувати через дуже великі втрати,

– відзначив він.

На звільнення Криму буде потрібно приблизно рік – півтора. Тільки щонайменше пів року, як зауважив Світан, доведеться зачищати його від російської присутності далекобійними засобами, авіацією. Потім, після перетинання сухопутного коридору, має відбутися наземна операція з виходом на Крим та на Азовське узбережжя. На все це також буде потрібно 2 – 2,5 роки. А потім ще півтора року на звільнення Донбасу.

Чому Трампу не потрібно слухати Віткоффа?

"Однак все це буде можливо лише за умови, якщо Дональд Трамп надаватиме Україні допомогу – хоча б у такому обсязі, як раніше її підтримували США, а краще – навіть більше, зокрема, з наданням далекобійних засобів ураження. Наприклад, ракет JASSM, адже винищувачі F-16, які є їхніми носіями, Україна вже має", – пояснив військовий експерт.

Також проблемою на шляху реалізації плану закінчення війни в Україні впродовж 3 – 4 років є той самий Віткофф. Він зав'язав в один вузол дві війни, і хоче вирішити проблему розширення Ізраїля за рахунок того, щоб здати українську територію Росії. Тому Трампу, на думку полковника ЗСУ в запасі, потрібно позбавитись Віткоффа.

Віткофф видав правильну базу щодо термінів завершення війни, але він якраз і є тим, хто заважає виконувати такі завдання,

– наголосив Роман Світан.

Для завершення війни впродовж наступних кількох років, резюмував він, США мають значно збільшити допомогу Україні, використовуючи різні механізми – від лендлізу до закупівель за рахунок майбутніх репарацій російського озброєння.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що угоди про закінчення війни в Україні можна буде досягти до 2029 року, коли має закінчитися президентський термін Дональда Трампа.

Віткофф додав, що за 3,5 роки США мають "вирішити російсько-український конфлікт". Він додав, що Трамп мав рацію, адже "цього (війни Росії проти України – 24 Канал) "ніколи не мало статись".