Дружина Гринкевича вийшла з власників компанії, яка орендує 21 гектар біля Ясниського кар'єру

Дружина підозрюваного у корупції львівського бізнесмена Ігора Гринкевича позбулася частки у компанії, яка володіє землею біля Ясниського кар'єру. Мова йде про шість ділянок загальною площею у 21 гектар.

Перереєстрували компанію у січні 2024 року. Майно родини Гринкевичів арештували 11 січня, однак видобування піску у Ясниському кар'єрі тривало – попри всі зв'язки з сім'єю.

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Гринкевич не володіє компанією

Світлана Гринкевич позбулася частки власності у ТОВ "Маоріс". Дружині львівського підприємця належало 50% підприємства, а також жінка з вересня 2023 року до 26 січня 2024 року була керівницею ТОВ "Маріос".

Ця компанія, зокрема, орендує 6 ділянок землі загальною площею 21,02 гектари на території Ясниського кар'єру у селі Зелів, що за приблизно 20 кілометрів від Львова. Ці ділянки перебувають у комунальній власності й призначені для промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони тощо. Компанія може користуватися територіями до вересня 2026 року.

Зазначається, що "Маріос" у 2021 році планувало спорудити тут відпочинковий комплекс з ресторанами, готелями, пляжними зонами та спортивним комплексом для дітей. Однак, за словами влади, їм не видали на це дозвіл, тому роботи не почалися.

Що відомо про справу Гринкевичів

Міністерство оборони подало в ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, пов'язаних з Ігорем Гринкевичем. Вони постачали ЗСУ неякісний одяг – збитки ставлять понад 934 мільйони гривень. Важливо, що підприємства Гринкевича у мирний час займались будівництвом.

ДБР спочатку оголосило підозру Ігорю Гринкевичу та його спільникам. Водночас тоді син бізнесмена – Роман, разом з батьком підозру не отримав. Він намагався втекти за кордон вже після оголошення його в розшук, однак посадовці затримали його.

Романа Гринкевича відправили під варту до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу у 500 мільйонів гривень. Захист бізнесмена заявив, що той не вноситиме заставу – мовляв, у нього, по-перше, немає таких грошей, а по-друге, їх вносити безпідставно.

Компанія "Маоріс" розпочала діяльність у травні 2021 року, а її засновником та власником був Ярослав Ніга. У вересні 2023 року до структури власності увійшла Світлана Гринкевич. Також частину бізнесу придбав Володимир Волошин – саме він станом на січень 2024 року є єдиним бенефіціаром ТОВ "Маоріс". Керівницею замість Гринкевич стала Мар'яна Клочко.