Чоловік не встиг дізнатися про батьківство: вдова воїна з Тернопільщини народила двійню

Дружина військовослужбовця з Тернопільщини Світлана Тленюк дізналася про вагітність вже після похорону чоловіка. Уже 19 лютого вона народила двійню.

Сталося це прямо у день народження загиблого коханого. Сам чоловік загинув 4 липня 2023 року під час бойових дій на Донеччині.

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Не побачив дітей

У Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі "Мати і дитина" 19 лютого Світлана Тленюк народила двійню. Діти побачили світ у день народження загиблого коханого. У цей день Богдану Тленюку могло виповнитися 38 років.

Світлана Тленюк дізналася на третій день після похорону чоловіка, що носить під серцем двійню. Звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік так і не почув, як і не побачив своїх дітей.

Такий скарб. Без Богдана важко, але я збережу цей скарб для нього,

– казала жінка в інтерв'ю раніше.

Вагітна Світлана Тленюк / архівне фото Суспільне.Тернопіль

Пара прожила разом два з половиною роки – для обох це був вже другий шлюб. Увесь цей час вони мріяли про спільну дитину. Завагітніти природним шляхом парі не вийшло, тому вони пішли на екстракорпоральне запліднення. Світлана мала двох дітей від першого шлюбу – однак старший син загинув на війні у липні минулого року. Молодшому зараз 15 років. Військовий власних дітей не мав.

Діти та військові