"Війна Росії з трансформаторами": у YASNO дали українцям три головні поради

Перший етап "війни Росії проти трансформаторів" закінчився перемогою для України. Але ніщо не гарантує, що через певний час окупанти знову почнуть гатити по енергоінфраструктурі. Потрібно до цього готуватися.

Про це 24 Каналу розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він дав три поради, як українцям підготуватися до ймовірного другого етапу "війни з трансформаторами", який Росія може колись почати.

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Три поради для українців

Як наголосив Коваленко, насамперед потрібно вчасно сплатити за електроенергію, де б ви не знаходилися. Усі ці кошти одразу йдуть в енергоринок.

Друга порада – особливо важлива. Варто пам'ятати, що війна досі триває. І в кожного з нас є трохи часу, щоб морально та фізично підготуватися до можливого другого етапу "війни з трансформаторами" та організувати власну енергобезпеку.

В нас є трохи часу, щоб підготуватися та подбати про свою енергобезпеку… Зараз гарний період, щоб нормально підготуватися, а не бігти після обстрілу купляти за завищеними цінами павербанки та інші пристрої,

– зауважив Коваленко.

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Третя порада – за період весни-літа підготувати квартиру, щоб вона була більш енергоефективною та затримувала більше тепла. Без світла ще можна більш-менш нормально жити, а-от без тепла в умовні -15 – буде непросто.

Це – маленькі поради. Перевірте вікна; гляньте, чи дотягують двері. Це все може зберегти до 30% – 40% тепла в оселі. Не забувайте, що війна продовжується,

– розповів Коваленко.

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