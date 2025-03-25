"Роззуйте очі": Трампу нагадали з обкладинки ЗМІ, хто справжні жертви у війні

Британське видання Daily Expres винесло на обкладинку звернення до Трампа. Їхній репортер потрапив під атаку "Шахедами" в Києві. А на ранок прочитав обурливі заяви Віткоффа, буцімто Росія прагне миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

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Як британське ЗМІ нагадало Трампу про Україну

На обкладинці наведено заклик: "Містере Трамп, прокиньтеся! Жертви – це українці!" Таким чином у виданні нагадали президенту США, що його заяви в дусі "росіяни теж страждають" щонайменше некоректні.

Daily Expres звернулася до Трампа / "Новини.Live"

Журналіст цього ЗМІ Джон Мароне був у Києві, коли росіяни вдарили "Шахедами" по столиці. Тоді загинули батько та його 5-річна донька.

Медійник змалював, як провів безсонну ніч у тривозі за власну доньку. Адже кілька разів "Шахеди" підлітали небезпечно близько, і він був готовий бігти з дитиною в коридор.

Зверніть увагу! Киянка, яка пережила пряме влучання "Шахеда" в будинок, поділилася порадами, що робити до та під час атаки. Низка дрібниць може врятувати життя, якщо подбати про них заздалегідь.

Мароне обурений проросійськими заявами Віткоффа про його довіру до Путіна, які прочитав наступного дня.

Мій страх минулої ночі змінюється гнівом і огидою. Містере Трамп, ви повинні прокинутися й усвідомити жорстоке вбивство невинних мирних жителів росіянами, яке відбувається тут. Ми – жертви,

– написав він.

Тим часом в Америці вважають, що перемир'я триває. А Росія щодня вбиває сотні українців.