Просять припинити знущання: світові культурні діячі звернулись до Росії через Навального

Відомі діячі літератури, кіно та журналістики звернулись до Росії з вимогою надати медичну допомогу опозиціонеру Олексію Навальному. Закликають припинити знущання над політиком.
Джерело:Le Monde
Звернення оприлюднили у листі. Його підписали 78 західних діячів культури.
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Про що мовиться у листі
Діячі звернулись до президента Росії Володимира Путіна та зауважили, що Навальний перебуває у колонії, яку багато адвокатів і правозахисників описували як одну з найсуворіших в Росії.
Наголосили, що стан здоров'я політика стрімко погіршується. Він потребує термінової медичної допомоги.
Ми закликаємо Вас, пане президенте, забезпечити Олексію Навальному невідкладне лікування і догляд, в яких він терміново потребує і на які має право, як і будь-який громадянин Росії. Як гарант закону, ви повинні забезпечити його дотримання, –
мовиться у листі.
Хто підписав листа
- Режисер Джей Джей Абрамс,
- актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу,
- лідер групи Radiohead Том Йорк, художник Арті Шпигельман,
- 5 лауреатів Нобелівської премії з літератури тощо.
Що цьому передувало
- Коли Навальний прибув з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком", його затримали. Згодом політика ув'язнили до 3,5 років колонії, замінивши його умовний термін на реальний.
- У колонії здоров'я Навального суттєво погіршилось. В опозиціонера почалися сильні болі у спині. Окрім того, політик почав скаржитися на праву руку.
- Його дружина Юлія Навальна розповіла, що у чоловіка одна нога стала фактично недієздатною.
- Також у політика з'явився сухий кашель і підвищена температура тіла.