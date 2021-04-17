Просять припинити знущання: світові культурні діячі звернулись до Росії через Навального

Відомі діячі літератури, кіно та журналістики звернулись до Росії з вимогою надати медичну допомогу опозиціонеру Олексію Навальному. Закликають припинити знущання над політиком.

Звернення оприлюднили у листі. Його підписали 78 західних діячів культури.

До теми Важко говорити і лягає на стіл, щоб відпочити, – Навальна про побачення з чоловіком

Про що мовиться у листі

Діячі звернулись до президента Росії Володимира Путіна та зауважили, що Навальний перебуває у колонії, яку багато адвокатів і правозахисників описували як одну з найсуворіших в Росії.

Наголосили, що стан здоров'я політика стрімко погіршується. Він потребує термінової медичної допомоги.

Ми закликаємо Вас, пане президенте, забезпечити Олексію Навальному невідкладне лікування і догляд, в яких він терміново потребує і на які має право, як і будь-який громадянин Росії. Як гарант закону, ви повинні забезпечити його дотримання, –

мовиться у листі.

Хто підписав листа

Режисер Джей Джей Абрамс,

актори Бенедикт Камбербетч та Джуд Лоу,

лідер групи Radiohead Том Йорк, художник Арті Шпигельман,

5 лауреатів Нобелівської премії з літератури тощо.

Що цьому передувало