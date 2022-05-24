Свіжі супутникові знімки Maxar засвідчили, як окупанти крадуть українське зерно

З'явилися чергові докази того, що Росія краде українське зерно. Супутникові знімки порту у тимчасово окупованому Севастополі свідчать, що окупанти набирають темпи в експорті краденого в Україні зерна.

На супутникових знімках видно, як два балкери під російським прапором швартуються і завантажуються вкраденим українським зерном.

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Про що свідчать супутникові знімки

Maxar Technologies оприлюднили знімки зі супутника, датовані 19 і 21 травня. На них два російські судна "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка" пришвартовані поряд з чимось на зразок зернових силосів, де зерно зсипається з конвеєра у відкритий трюм.



"Матрос Позинич" у порту Севастополя / Фото з сайту СNN



"Матрос Кышка" у порту Севастополя / Фото з сайту СNN

Згідно з даними сайту MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт. При цьому "Матрос Позинич", який йде через Егейське море, стверджує, що прямує до Бейрута, а "Матрос Кішка" все ще перебуває в Чорному морі.

Зауважимо, що в окупованому Росією Криму зростає мало зерна. А ось на Донбасі та в тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей – дуже багато. Українська влада звертається до усіх міжнародних партнерів, що Росія спустошує сховища на тимчасово окупованих територіях та вивозять зерно за межі України.

Зокрема з Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тисяч тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тисяч тонн. Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей.

Як Росія вивозить з Криму крадене українське зерно:

Наприкінці квітня російський балкер "Матрос Позинич" завантажив близько 27 тисяч українського зерна та відплив із Чорного моря до Середземного. Спочатку він попрямував до Єгипту, але після попередження української влади йому відмовили у в'їзді до Олександрії.

Після цього судну заборонили в'їзд до Бейрута, тож воно пришвартувалось до Латакії в Сирії.

Згодом стало відомо, що з Криму до Сирії відправився ще один балкер з зерном. Цього разу це було сирійське судно "Фінікія", яке може перевозити близько 19 000 тонн.

Тепер виявилось, що до перевезення краденого українського зерна Росія залучила ще один балкер – "Матрос Кішка".

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