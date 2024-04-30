Буде новий культ: як зміниться святкування 9 травня в Росії

Наближається 9 травня – "день побєди" для росіян. Якщо раніше Росія прославляла "велич перемоги" СРСР, то зараз акцент святкування зміниться.

Український журналіст, медіаменеджер, заступник гендиректора телеканалу АТR розповів 24 Каналу, що тепер росіяни будуть мати культ нових "героїв" країни. Найбільший тиск буде відбуватись саме на російську молодь.

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Новий культ

За словами Муджабаєва, акцент буде переміщений з "вєлікой отечєственой", як кажуть росіяни, конкретно на війну проти України.

Вони будуть створювати новий культ з ветеранів "СВО", які є ґвалтівниками, вбивцями та терористами. Вони люблять саме з таких створювати кумирів для молоді,

– зауважив український журналіст.

Найбільший тиск, на думку Муджабаєва, буде на школи та університети. Ми побачимо ролики росіян про шанування ветеранів так званої "СВО". Російські військові будуть розповідати про свої "подвиги", розказувати про те, як важливо йти на війну та вбивати українців.

Зараз вже не час до такого абстрактного апелювання дідів. Тут вже праправнуки підросли, які вбивають і пишаються цим. Був культ убитих, а це буде культ вбивць,

– підкреслив український журналіст.

Святкування 9 травня в Росії: останні новини

Вже другий рік поспіль Росія скасовує масштабні заходи 9 травня. Замість маршу з 1 по 11 травня громадянам дозволили в автомобілях і громадських місцях розміщувати портрети ветеранів.

На території окупованого Криму не проводитимуть заходи до 9 травня. Тимчасом гауляйтер тимчасово окупованого півострова нервує, бо засоби ураження, які прилітають по Криму, можуть спокійно прилетіти й по резиденції Сєргєя Аксьонова.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишилося вже не так багато місць, де росіяни можуть провести заходи. У місті Зоринськ Луганської області залишилося близько 10 – 20% населення.