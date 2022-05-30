У Сєвєродонецьку ситуація важка, але є оптимістичні погляди, – Міноборони
Збройні Сили України вживають усіх заходів, щоб не дозволити окупантам взяти наших захисників в оточення у районах Сєвєродонецька та Лисичанська. На околицях Сєвєродонецька вже тривають вуличні бої.
ЗСУ стримують штурмові дії росіян у Сєвєродонецьку
Про ситуацію у Луганській області під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал.
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Зараз ЗСУ вживають усіх заходів, аби не допустити, щоб ворог здійснив свої наміри. Йдеться про оточення угруповання ЗСУ у районі Сєвєродонецька та Лисичанська,
– сказав Мотузяник.
Речник Міноборони повідомив, що ситуація у самому Сєвєродонецьку – складна. Там тривають вуличні бої, проте через невдачі ворогу доводиться відходити.
"На околицях вже тривають вуличні бої. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника, який також кидає особовий склад. Десь йому не вдається і він відходить", – повідомив він.
Мотузяник наголосив, що завдання українських захисників – не тільки не допустити оточення, але не дозволити росіянам мати успіх на всіх напрямках. За його словами, ЗСУ вестимуть бойові дії до звільнення усіх територій.
Він зазначив, що ЗСУ тримають під контролем ситуацію у Сєвєродонецьку. Завдяки розвідці українська сторона знає плани ворога.
У мене є оптимістичні погляди на цю ситуацію, але вона надзвичайно важка,
– резюмував Мотузяник.
Що відомо про ситуацію у Сєвєродонецьку
- У Луганській області одна з найскладніших ситуацій: збройні сили Росії окупували вже 95% території Луганщини. В останні дні окупанти зосередилися на захопленні Сєвєродонецька.
- 26 травня росіяни зайшли на околиці Сєвєродонецька, зокрема, в готель "Мир". У Луганській ОВА повідомляли, що війська агресора не просуваються, а сидять у готелі.
- Попри це, Сєвєродонецьк потерпає від постійних обстрілів окупантів, які не припиняються. Внаслідок цього ледь не щодня помирають люди. Наразі над Сєвєродонецьком майорить український прапор.
- В оперативному командуванні "Схід" переконують, що дії окупантів не є ефективними. Через це загарбники не зможуть захопити Сєвєродонецьк.
- Також не вірять у значний прогрес росіян у вуличних боях за Сєвєродонецьк фахівці Інституту вивчення війни ISW. Там вкотре зазначили, що Росія відмовилася від повного захоплення Донбасу та зосередилася на Сєвєродонецьку.
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