У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад до Дня захисників

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, 14 жовтня вперше пройшов військовий парад. Його приурочили до Дня захисників і захисниць України.

У параді взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Про це повідомив голова ОДА Сергій Гайдай.

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Перший парад за 30 років

Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли по Гвардійському проспекту. Урочисту ходу супроводжувала військова техніка.

Зауважимо, напередодні у Сєвєродонецьку проводили репетицію параду, повідомляє Укрінформ. Тоді Гайдай наголосив, що це було дуже зворушливо.

Тому що тут такого ніколи не було. Тому що треба показати нашу міць, треба показати наших військових, всіх наших захисників і захисниць України,

– сказав політик.



Парад у Сєвєродонецьку / Фото "Восточный вариант"



Перший парад у Сєвєродонецьку / Фото "Восточный вариант"

Крім того, біля Льодового палацу спорту до 19:00 пройде виставка сучасної військової техніки. Загалом в Луганській області 14 жовтня відбуваються понад 90 заходів, у яких беруть участь близько 12 тисяч людей.

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