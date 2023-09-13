"Чудово горить і вибухає": наші воїни потужно знищили "непробивний" російський танк Т-80

Російські загарбники зазнають колосальних втрат на війні. Так, наші захисники потужно знищили "надсучасний" ворожий танк Т-80.

Танк Т-80БВМ російські пропагандисти назвали "непробивним". Однак виявилось, що ворожа техніка – це звичайні бляшанки, які можна легко знищити.

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Як наші воїни знищили російський Т-80

Декілька днів тому російські пропагандисти оприлюднили відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Але аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування.

Результат: Т-80БВМ чудово горить і вибухає. Бійці Національної гвардії вправні і в бою, і в руйнуванні російських фейків,

– наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Знищення ворожого Т-80: дивіться відео

Шалені втрати окупантів на фронті

Зауважимо, що від 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні 270 350 своїх солдатів. У Генштабі повідомили, що за минулу добу, 12 вересня, ЗСУ ліквідували ще щонайменше 590 російських військових. Втрати у техніці: