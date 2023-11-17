Новий табір для військовополонених росіян: у скільки обійдеться його будівництво
Незабаром в Україні планують відкрити новий табір для утримання взятих в полон окупантів. Його будівництво може коштувати значну суму грошей.
Про це заявив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, передає 24 Канал. За його словами, варто виділити на будівництво табору для російських військовополонених з бюджету кілька мільйон гривень.
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Що відомо про новий табір для російських військовополонених
Міністр юстиції заявив, що у фінансуванні нового табору для полонених Україна хоче залучитися міжнародною підтримкою. Адже перший табір для полонених росіян був обладнаний з допомогою Червоного Хреста та Канади.
Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку,
– зазначив Малюська.
За словами Малюськи, Україна не має гарантій того, що новий табір для російських полонених буде функціонувати протягом довгого часу.
Міністр наголосив, що це залежить від кількості обмінів та їх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір, тому що кількість військовополонених зростає щодня.
Новий табір для росіян: основні новини
- Табір для утримання взятих в полон окупантів буде розташовуватися у глибокому тилу відповідно до Женевської конвенції. Умови табору відповідатимуть усім вимогам гуманітарного права.
- Як відомо, військовополоненим росіянам надаватимуть медичну допомогу, забезпечуватимуть триразовим харчуванням, зв'язком із рідними та представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
- У той час російська сторона має інші орієнтири в утриманні українських військовополонених. Вони утримують українців у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими. Часом утримання українських військових відбувається у нелюдських умовах, не поважаючи і фактично не визнаючи статус військовополоненого.