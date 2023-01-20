Табу немає: Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16

Нідерланди готові надати нашій державі винищувачі F-16. Міністр закордонних справ наголосив, що табу немає.

Вопке Гукстра повідомив, що кабінет міністрів розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Табу немає

Високопосадовець зазначив, що уряд Нідерландів розгляне такий запит "неупереджено". Також він додав, що на постачання обладнання "немає табу". Є побоювання, що Росія розпочне ще один великий наступ у найближчі місяці.

Глава МЗС також наголосив, що його держава відправляє лише те, що запитує Україна, і Києву зараз насамперед потрібне важке озброєння, зокрема сучасні бойові танки.

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