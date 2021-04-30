Таджикистан і Киргизстан відводять війська від кордону: про що домовились президенти

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Киргизстан та Таджикистан вирішили відвести свої війська від кордону. Президенти країн домовились про відповідні дії.

Джерело:

Sputnik Ближнее зарубежье

Раніше очільники держав поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію і домовилися зустрітися у травні 2021 року.

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В результаті переговорів Таджикистан і Киргизстан домовились про те, що:

  • всі види військ і військової техніки повертаються до місць постійної дислокації;
  • дороги відкривають для безперешкодного пересування громадян.

А також – в Баткенській області Киргизстану 1 травня 2021 року відбудеться міжурядова зустріч двох країн.

Питання введення миротворців не розглядають

Представник Міністерства закордонних справ Киргизстану Ермек Киштобаєв на пресконференції заявив, що сторони не розглядають введення миротворців. Водночас є надія, що конфлікт врегулюють дипломатичним шляхом.

Також він повідомив, що країни не обмінювалися нотами протесту через збройний конфлікт.

Ситуація на кордоні Киргизстану і Таджикистану: коротко

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