Так, я щасливий, вважаю його другом і союзником, – Зеленський про вотум довіри для Джонсона

Британським депутатам не вдалось назбирати голосів, аби вивсловити недовіру прем'єру Борису Джонсону. Президент Зеленський підтвердив: він радий, що його союзник та друг залишився на посаді.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю Financial Times. Зеленський підтвердив, що справді щасливий, що Борис Джонсон залишився прем'єр-міністром.

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Борис Джонсон – це друг України, – Зеленський

Я справді вважаю, що Джонсон – реальний друг України. Я вважаю його нашим союзником, а Британію нашим великим другом. Я не знаю, які в них внутрішні політичні процеси. Справді, не знаю деталей. Я думаю, що Джонсон знає більше про нас, ніж я про їхню ситуацію,

– пояснив глава держави.

Зеленський зауважив, що з Джонсоном спілкується переважно про допомогу Україні. Прем'єр Британії відкрито виступає на підтримку нашої держави в протистоянні російській агресії.

Глава держави додав, що вдячний тим людям, завдяки яким Україна ввечері 6 червня не втратила такого потужного союзника.

На те, що Джонсон залишається, раніше відреагував Подоляк

Зазначимо, раніше в Офісі Президента вже відреагували на те, що голосування про вотум недовіри Джонсону провалилось. Радник голови ОП Михайло Подоляк теж назвав британського прем'єра великим другом України. Подоляк зауважив, що саме Джонсон одним з перших зрозумів всю небезпеку, яка надходить від Росії, і став пліч-о-пліч з українським народом.

Сам Борис Джонсон наголосив , що задоволений результатами голосування у парламенті Британії. Він зазначив, що тепер британці зможуть обговорювати те, що їх турбує, а не внутрішні чвари політиків.

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Голосування за вотум недовіри Джонсону: коротко

Частина депутатів-консерваторів були обурені поведінкою Бориса Джонсона. Мовиться про випадок ще під час першого локдауну, коли він з дружиною відвідав вечірку.

Незважаючи на те, що прем'єр вибачився за свій вчинок, депутати казали, що довіра до глави уряду підірвана.

За голосування про вотум недовіри Борису Джонсону вдалось назбирати понад 50 голосів.

Призначили його на вечір 6 червня у Палаті громад.

Голосів для вотуму недовіри не вистачило.

Радимо переглянути: інтерв'ю Володимира Зеленського для Financial Times