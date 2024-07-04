Після "відвертої розмови" з Путіним: журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із президентом України. Цікаво, що ще нещодавно він відвідував Москву задля тієї ж мети з російським диктатором Владіміром Путіним.

Так, проросійський журналіст запевнив, що український президент погодився з ним на розмову. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Як пояснив Карлсон своїм читачам та прихильникам, спроби записати інтерв'ю з українським лідером тривали два роки, й особливо на цьому зосередили увагу після розмови з російським диктатором Владіміром Путіним у лютому 2024 року.

Здається, ми отримали інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися два роки, і особливо інтенсивно після інтерв'ю з Путіним у лютому. Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі,

– написав він.

Жодної інформації про дату такої розмови наразі журналіст не оприлюднив. Однак, за його словами, він сподівається, що це буде вже "скоро".

. Карлсон 9 лютого 2024 року оприлюднив інтерв'ю з Путіним, у якому кремлівський господар, як завжди, відзначився низкою скандальних заяв та виправдань щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Не обійшлося й тоді без альтернативної історії, згідно з найкращими методичками Москви.

Цікаво, що відразу після цього одіозного інтерв'ю з диктатором радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу прокоментував ймовірну розмову Карсона з українським лідером. Тоді він запевнив, що "це – не рівень президента Зеленського, тому що суб'єкт Карлсон не є класичним журналістом".