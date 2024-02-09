Україна і Росія рано чи пізно домовляться, – Путін у пропагандистському інтерв'ю

Владімір Путін дав інтерв'ю американському провокатору та пропагандисту Такеру Карлсону. У ньому він заявив, що Росія та Україна "рано чи пізно домовляться".

Під час розмови Путін видав низку й інших цинічних заяв. До прикладу, російський президент ніс маячню про те, що "Росія вимушено взяла під контроль Крим", а також стверджував, що "українців вигадали поляки".

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Інтерв'ю Путіна американському "журналісту" кишить класичними наративами російської пропаганди. Вочевидь, у Кремлі вже втомилися розробляти нові методички, тому повторюють постійно старі наративи.

Так, російський президент видав чергову цинічну й дуже абсурдну заяву, що, мовляв, "Росія й Україна рано чи пізно домовляться", а на додачу сказав, що буцімто "українці досі відчувають себе росіянами". Та й взагалі, на думку Путіна, "українців буцімто вигадали поляки".

Кровопролитну війну, яку почала саме Росія, Путін називає "громадянською".

Те, що відбувається – елемент громадянської війни,

– заявив Путін.

Ясна річ, не міг Путін і не "повихвалятися" у такому пропагандистському інтерв'ю. Так, російський диктатор заявляв, що "Захід почав усвідомлювати неможливість стратегічної поразки Росії". Путін почав абсурдно заявляти, що країнам Заходу буцімто варто "добре подумати, що робити далі". Своєю чергою він додав, що буцімто у Росії "готові до діалогу".

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