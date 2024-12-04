Такер Карлсон у Москві поскаржився, що йому зірвали інтерв'ю із Зеленським

Такер Карлсон, який на початку року взяв інтерв'ю у Путіна, знову прилетів до Москви. Тепер американський ведучий поспілкувався із Сергієм Лавровим.

Карлсон записав інтерв'ю із очільником російського МЗС. Речниця відомства Марія Захарова заявила, що розмова вийшла дуже "цікава", за кілька днів вона буде у загальному доступі, передає 24 Канал.

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Такер заявив про зірване інтерв'ю із Зеленським

У своєму відеозверненні ведучий розповів, що хоче запитати Лаврова про майбутній розвиток стосунків США і Росії, зокрема, ймовірність настання безпрецедентного конфлікту.

Крім того, Такер поскаржився, що він більше року намагається взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського, однак переговори нібито зірвали уряд Сполучених Штатів Америки та американське посольство у Києві.

Влітку цього року Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським. Тоді він розповідав, що цілі два роки йшов до цього. Особливо йому захотілося поговорити із українським політиком після того, як він мав розмову із Путіним і наслухався від нього нісенітниць.

Однак в Офісі президента спростували заяву американця. Речник Зеленського порадив Карлсону "уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ". Сергій Никифоров уточнив, що "у президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає".

Нагадаємо, що перед виборами у США Такер брав інтерв'ю у Дональда Трампа. Тоді республіканець заперечив свою прихильність до Росії, заявивши, що знищив "Північний потік-2". Також визнав загрозу через зближення Москви та Пекіна, але пообіцяв, що роз'єднає їхній союз у разі перемоги.

До слова, вже після перемоги Трампа медіа почали поширювати інформації, що нібито Карлсона призначили прессекретарем майбутнього президента. Втім, новина виявилася фейковою.

Не вдалося Такеру поспілкуватися із експрем'єром Британії Борисом Джонсоном. Як заявив сам телеведучий, колишній голова британського уряду нібито дав згоду на інтерв'ю, але потім відмовився. Карлсон звинуватив Джонсона, що той вимагав у нього 1 мільйон доларів. Тим часом у ексміністра наголосили, що саме ведучий запропонував таку суму. Її Джонсон планував передати на благодійність для українських ветеранів.