В мене таких планів немає, – Данілов розповів про президентські амбіції

Рада національної безпеки України, на думку експертів, частково перебрала на себе президентські функції. Тому з'явились думки про керівні політичні амбіції секретаря РНБО Олексія Данілова.

Попри це, обіймати відповідну посаду – дуже важка і відповідальна робота. У програмі "Перші особи" Данілов наголосив, що не має планів щодо президенства.

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Секретар РНБО розповів про політичні амбіції

За його словами, якщо хтось вважає ніби бути президентом – це "мед з ранку до вечора", то ці люди дуже помиляються.

Я набагато досвідченіша людина, щоб сказати, що в мене таких планів немає,

– наголосив Данілов.

Він відзначив, що Президент України Володимир Зеленський доручив йому дуже багато роботи. Тому секретарю РНБО є, чим займатись на чинній посаді.

"В мене вистачає роботи на тій посаді зараз, яку мені доручив Володимир Олександрович. І цієї роботи дуже-дуже-дуже багато. Це відповідь на ваше запитання", – зазначив Данілов.

Данілов розповів про президентські амбіції: дивіться відео

Хто такий Олексій Данілов: коротко

Олексія Данілова призначали секретарем РНБО у жовтні 2019 року. До того він був заступником секретаря.

У 1990 роках він був мером Луганська, у 2000 роках обіймав посаду керівника Луганського регіонального штабу кандидата у президенти Віктора Ющенка, згодом – членом партії "Батьківщина".

За словами експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, Данілов є серйозною і розумною людиною.

Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в ютубі.