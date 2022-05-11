Такий ось бумеранг: у Росії все посиплеться як картковий будиночок

Про "русскую весну" в РФ. Момент, коли "русскій мір " рано чи пізно розгорнеться усередину РФ – неминучий. Питання часу.

Чи хотіли в Кремлі нав'язати Україні псевдореспубліки на Донбасі як "уклад" та зруйнувати українську державність? Ну, отримають такий "уклад" усередині Росії.

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Безглуздий і нещадний бунт

Ось серйозно: не виключаю, що ментальне аутсайдерство разом із економічною кризою змусить росіян згадати, що вони таки росіяни. А російський бунт, як ми знаємо, безглуздий і нещадний.

Спочатку про нещадний, щодо сьогодні. Іронія історії полягає в тому, що у самій Росії може повторитися те, що Кремль організував у перші дні в Донецьку у 2014 році. Такий ось бумеранг – розпочнеться мародерство магазинів, підпали майна та власності еліти.

Пам'ятаєте, як 28 травня у Донецьку розграбували супермаркет МЕТРО? Ось у РФ буде одне велике розграбоване донецьке МЕТРО, по всій країні. З алкашами з колясками, повними бухла (що ж робитиме Валька-півсклянки?). Загалом, така справжня "русская весна", коли менти зніматимуть форму, щоб їх не грохнули. Далі все посиплеться як картковий будинок.

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Тепер про безглуздий

Історія Росії показує, що в кризові періоди вони не катарсис проходять (і далі оновлення), а занурюються у ще більше лайно. Не виключено, що на зміну ватникам прийдуть мерзотники.

Або (як альтернатива) – з'являться той/ті, хто зможе сформулювати, що таке Росія як держава у 21 столітті, з усіма подальшими кардинальними трансформаціями, включаючи відмову від ядерної зброї. Щоб від неї не шарахалися ззовні та всередині. Якщо це взагалі можливо.

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