Трамп запускає велику гру з відновлення двополярного світу

Спробую зробити бліцаналіз тактичних та стратегічних наслідків "разової", як повідомили в Білому домі, ракетно-бомбової атаки США по ядерних об'єктах Ірану.

Перше і тепер основне питання, чи буде наземна операція в Ірані? Про це читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Від відповіді на це питання буде залежати абсолютно все. Дональд Трамп уже встиг повідомити про "винятково успішну атаку" на ядерні об'єкти Ірану, але чи дійсно ця атака була ефективною? Чи поклала вона кінець ядерній програмі? Чи готові в самому Ірані це визнати і дати, наприклад, МАГАТЕ повний доступ до шахт, лабораторій та інших пазлів ядерної програми, які "децентралізовані" по всій країні?

Відповідь на це питання може дати тільки два сценарії:

повна капітуляція режиму аятоли;

або наземна операція,

або і перше і друге одночасно.

Наслідки атаки США по Ірану

Чи отримав Трамп тактичну геополітичну перевагу? Звичайно, що так. Скоріш за все, він саме цього і прагнув, перевернувши шахівницю беззубих демократів, діючи за обставинами. Тепер він завжди може сказати: "Іран це не мій Афганістан-2". І, повірте, почне говорити це вже найближчим часом, в черговий раз принижуючи Джо Байдена, Барака Обаму та інших демократів-глобалістів.

Цим він даватиме посил своєму "ядерному електорату", що вони зробили правильний вибір, а він виправдає їх надію та сподівання, але потрібно ще трохи часу.

Тут ключове – цією атакою Трамп намагається для себе отримати найважливіший та невідновлюваний політичний ресурс – це час. Саме внутрішньополітична стабільність буде його надихати на зовнішньополітичні звитяги.

До тактичних наслідків я б відніс також і інші активні треки Трампа:

"митна історія" , яка має піти значно динамічніше;

саміт НАТО та примушення європейців до "розкриття гаманців";

демонстрація Путіну "сильної руки" і того, що Трамп може не тільки безкінечно іти на зустріч, а й бути дуже незручним опонентом.

До слова, друге та третє дуже взаємопов'язані пріоритети, оскільки вони взаємозалежні. Кажучи простіше, Трамп показує Путіну, що ні провокувати, ні нападати на країни НАТО не потрібно, але, звичайно, зберігається можливість для діалогу.

У цьому контексті, як певну компенсацію Путіну, я не виключаю пропозицію Трампа на саміті НАТО поновити Раду НАТО – Росія. Це було б у стилі Трампа, і про це він уже не раз говорив раніше. Європейці, станом на зараз, вимушені будуть погодитись.

Геополітична турбулентність наростає

Заяви Генсека ООН Гуттеріша – це просто агонія чергового "дуже глибокого занепокоєння" без можливості для жодних реальних дій. Міжнародне право без сили нічого не вартує і це стало очевидним абсолютно для всіх. Коли ще після повномасштабного нападу Росії на Україну хтось удавав, що це не їх війна і наслідки її виключно локальні, то зараз цей самообман уже нікого не переконає.

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Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин остаточно вмерла і на похорон ніхто не прийшов. І навіть не сумно. Має бути чергове переродження архітектури світової безпеки – якщо ні, то спіраль військових конфліктів буде тільки стискатися і, не дай Боже, щоб вона розпрямилася.

Як Росія використає ситуацію

Трамп попсував плани Путіну, це очевидно. Його рішуча відмова від посередництва з Іраном також стає абсолютно зрозумілою. Трамп хоче бути єдиним переможцем у цій "маленькій переможній війні", але чи стане вона такою – питання риторичне і це вже про стратегічні наслідки.

Росія тепер буде на весь світ волати про віроломність США та намагатись активно об'єднувати навколо себе країни Глобального Півдня.

Я думаю, такий сценарій також прораховували в Кремлі, і він був для них прийнятним. Оскільки ціни на нафту підуть в гору, а збита логістика буде підштовхувати ЄС до Путіна, як люди, яка тоне, хапається за що завгодно, щоб не потонути. Плюс Росія зможе робити те що вона робить найкраще – продавати війну без обмежень.

Що треба усвідомити Україні

Десь у цій точці може відбутись найцікавіше – відновлення двополярного протистояння "через силу". Оскільки ЄС на фоні мілітарних загострень фактично усувається із міжнародної політики, Трамп буде активно вибудовувати свою нову імперію "великої острівної держави", а Росія провокуватиме Китай на співлідерство на Глобальному Півдні.

Сподіватись, як пишуть сьогодні деякі експерти, на те, що Трамп буде таким самим рішучим до Росії, як до Ірану, точно не варто. Він не вважає цю війну своєю, а найголовніше – він не може спрогнозувати стратегічних наслідків з боку Росії. Чим Путін і успішно користується.

Світ змінюється і трансформується на наших очах, а Україна має бути до цього готовою, знаходячи нестандартні рішення, які, як каже Трамп, "дадуть нам карти". Сподіватись на 100% зараз на когось іншого, буде помилкою. Але, повірте, як тільки ми знайдемо необхідну комбінацію рішень, союзники самі будуть стояти в черзі за співпрацею. Цей світ змінюється "через силу" і задавнені проблеми (територіальні та інші спори) зараз вилазять абсолютно всюди! Без цього світ далі не піде.

Нас усіх очікує ураган самоочищення і ми маємо бути до цього готові.