Тактично Україна виграла перший раунд, – політолог сказав, що далі чекати від Росії

Володимир Путін визнав бойовиків зокрема для того, щоб піти повномасштабно війною на Україну. Або ж, принаймні, для того, щоб створити таке враження і шантажувати ним.

Однак наша держава поки вистояла. Про це в ефірі 24 каналу зауважив політолог Олег Саакян.

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"Погоджуюсь, що тактично перший раунд – за Україною, ми дійсно перемогли. Ця стійкість далась Україні нелегко. Вона здивувала багатьох (як із середини, так і ззовні) та точно поламала плани Росії", – наголосив Саакян.

Росія продовжує підіймати ставки, – Саакян

За його словами, остання промова Путіна – це доктринальне пояснення "потреби" широкомасштабної російсько-української війни і того, що Україна є екзистенційною загрозою для Росії.

Зрозуміло, що кінцівку заяви глави Кремля планували інакше. Однак в тексті справді було оголошення війни. Росія це вже зробила, тому назад дороги немає,

– зауважив політолог.

Відповідно Росія переходить до воєнного сценарію. Іншим питанням є: зараз чи пізніше вона це зробить; це будуть гібридні методи з додаванням воєнної сили чи просто жорстка військова сила.

Те, що зараз робить Росія – продовжує підіймати ставки і демонструє, що готова розв'язувати питання силовим способом; ультиматуми, які Росія виставила щодо України – є з самого початку нездійсненними. Адже там не тільки відмова від курсу в НАТО. Там мовиться про демілітаризацію України та інші забаганки, які не можуть жодним чином здійснені в Україні, бо після цього наша держава зникне. Олег Саакян Політолог

Саакян: Це заявка на геноцид

Відмінність грузинської, придністровської кампанії від української в тому, що там Росія сформувала собі запобіжник. Мовиться про те, аби країни не могли геополітично рухатися без Росії: травмувати і тримати, посадити на ланцюг.

В українському випадку Путін виступив чітко та конкретно – "загрозою" є сама українська державність,

– сказав Саакян.

Він пояснив, що в російській картині світу немає місця для України та українців. Є тільки "один народ", який створив нібито Володимир Ленін і назвав "Україною". Путін хоче це виправити.

"Це фактично заявка на геноцид. Це заявка на те, що Путін всіма можливими способами знищуватиме українську державність та український суверенітет", – наголосив політолог.

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Для Путіна визнання бойовиків – не кінцева мета

Визнання бойовиків, як зауважив Саакян, не є кінцевою точкою, навіть проміжним результатом. Цим Росія не задовольниться.

"Відповідне рішення – лише певний трамплін для наступного кидка. Він може відбутися як найближчими днями, так і через місяць, роки", – сказав експерт.

Коли саме глава Кремля наважиться на повномасштабне вторгнення залежить:

від того, наскільки сильно зараз відреагує світ, який на очах похвилинно тверезіє;

від того, наскільки Україна буде сильною та стійкою, відповідно ціна російської агресії буде для неї непіднімною і жахливою;

від того, чи в Росії не з'явиться хтось біля Путіна із "табакеркою" і не станеться нового "палацового заколоту".

Посилення агресії Росії на Сході України: важливо

Росія, попри домовленості про режим тиші, продовжує гатити по Збройних силах України. За 22 лютого окупанти понад 90 разів відкривали вогонь.

Глава Кремля офіційно визнав бойовиків і навіть підписав з ними вже низку "договорів". Однак світ протестує та засуджує такі дії Путіна.

На тлі російських загроз Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціативу провести саміт України, Туреччини і Німеччини.

Міжнародні партнери продовжують протистояти агресії Росії і ухвалюють рішення про запровадження жорстких санкцій проти держави-окупантки.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.