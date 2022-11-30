Дешевими й старими ракетами: генерал-майор СБУ розкрив тактику обстрілів росіян

Росіяни можуть завдати нового ракетного удару у будь-який момент. Повітряна атака має за мету не тільки зруйнувати важливі інфраструктурні об'єкти на території України. У такий спосіб країна-агресорка тестує українську систему протиповітряної оборони.

Про це 24 каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. На його думку, ворог має намір також послабити нашу ППО.

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На його думку, росіяни для реалізації свого плану використовують дешеві та старі ракети.

Коли вони випускають ракети, немає розуміння, це летить "пустишка", чи ракета, яка може завдати значної шкоди. Ми вимушені стріляти по тих об'єктах нашими ракетами, які набагато дорожчі, ніж ті "пустишки", і в нас їх не так багато,

– зазначив генерал-майор.

Він наголосив, що дешевих ракет у загарбників поки що достатньо.

"Тими "пустишками" вони можуть обстрілювати будь-які наші об'єкти для того, щоб зорієнтуватися, де і що у нас розташоване і виснажити нашу систему ППО", – вважає Ягун.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на сьогодні українські сили ППО знищують приблизно 80% ворожих цілей.

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