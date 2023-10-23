Ми знали й готувались: у ЗСУ розповіли, що нині відбувається на Куп'янському напрямку

Наразі Лимансько-Куп'янський напрямок – це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Росіяни активно підтягують резерви та намагаються наступати.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він додав, що противник не полишає спроб прорвати українську оборону.

Важливо Зеленський провів важливу Ставку: йшлося виключно про одне

Армія Росії безуспішно наступає

Російські загарбники зосереджують свої сили та підтягують резерви на Лимансько-Куп'янський напрямок. Впродовж минулої доби ЗСУ відбили 20 атак ворога. Окупанти здійснили 13 авіаударів.

Зараз для росіян важлива будь-яка перемога. Адже загалом їм нічим похвалитися. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону, але ми знали про плани ворога та готувались до них,

– мовив Фітьо.

Російська армія безуспішно наступає та зазнає великих втрат. Лише за минулу добу втрати в особовому складі склали 263 особи. ЗСУ також знищили 23 одиниці техніки, з яких 7 танків та 3 броньовані бойові машини. Збройні Сили дають гідну відсіч, тому ворог немає жодних стратегічних успіхів.

Оперативна ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Кого росіяни кидають в бій та яку техніку використовують

На Лимансько-Куп'янський напрямок росіяни кинули підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V" та інші регулярні частини. Зокрема, мобілізованих військовослужбовців, так званих штрафників, колишніх в'язнів, які підписали контракти з міністерством оборони.

Вони вже йдуть в штурм. Тактика не змінюється. Росіяни просто закидують людьми й технікою,

– зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ.

На цьому напрямку росіяни використовують новітні зразки озброєння. Зокрема, танки Т-72, Т-90, які ЗСУ вдало знищують завдяки протитанковим засобам, FPV-дронам та точному вогню артилерії.

"Наші артилеристи діють вкрай влучно", – додав Фітьо.

Більше про ситуацію на фронті