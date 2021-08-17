"Талібан" пообіцяв не атакувати інші держави з Афганістану

Угруповання "Талібан" обіцяє не атакувати інші країни з території Афганістану. Мовляв, таліби не хочуть мати зовнішніх і внутрішніх ворогів.

"Талібан" готовий зробити все, аби Афганістан не став майданчиком для атаки. Про це заявив представник бойовиків Забіхулла Муджахид.

До речі Таліби заявили, що припинять виготовляти і продавати наркотики