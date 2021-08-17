"Талібан" пообіцяв не атакувати інші держави з Афганістану

17 серпня 2021 , 21:47
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Джерело:

AlJazeera

Угруповання "Талібан" обіцяє не атакувати інші країни з території Афганістану. Мовляв, таліби не хочуть мати зовнішніх і внутрішніх ворогів.

"Талібан" готовий зробити все, аби Афганістан не став майданчиком для атаки. Про це заявив представник бойовиків Забіхулла Муджахид.

До речі Таліби заявили, що припинять виготовляти і продавати наркотики

"Талібан" хоче налагодити стосунки зі світом

Муджахід заявив, що рух хоче налагодити хороші стосунки з усіма країнами. Таліби навіть збирається займатися дипломатією, заснованою на міжнародних нормах та мусульманських традиціях.

Зауважимо, у Кабулі після евакуації представників міжнародної спільноти залишилося тільки 3 посольства: Росії, Китаю і Пакистану.

Бойовики обіцяють не атакувати військових США

Так, таліби запевнили, що не атакуватимуть американських військових, проте висунули умову. Мовляв, контингент США має покинути Афганістан до 11 вересня 2021 року.

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Автор: Ольга Музика