Таліби не впускають афганців в аеропорт Кабула: почалась паніка
Джерело:Al Jazeera
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул та встановили свою владу в країні. Вони виступили з вимогою, щоб усі іноземні громадяни покинули територію держави.
Цивілізований світ у найкоротші терміни почав евакуйовувати своїх людей зі зони небезпеки. Водночас тисячі афганців також намагалися втекти та врятуватися.
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Таліби не пропускають афганців
Однак вже через 10 днів після початку евакуації таліби припинили пропускати громадян Афганістану до аеропорту Кабула. Як пише Al Jazeera, "за ніч ситуація повністю змінилася".
- Бойовики встановили КПП за 5 кілометрів від північного в'їзду до летовища та пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.
- Такий самий контрольно-пропускний пункт діє й на іншому напрямку, що веде до аеропорту.
Багато громадян Афганістану не можуть потрапити на летовище, і в Кабулі у людей починається паніка.Зверніть увагу! Раніше "Талібан" попереджав, що надалі не пропускатиме до аеропорту афганців.
- Бойовики мотивували це тим, що на підступах до летовища й без того зібралося дуже багато людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.
Ситуація в Афганістані: що відомо
- Бойовики руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану.
- Президент країни зрікся влади та вилетів до Таджикистану набитим грішми літаком.
- Щоб керувати державою таліби створили раду, до якої мають ввійти 12 осіб.
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