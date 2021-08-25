Таліби не впускають афганців в аеропорт Кабула: почалась паніка

25 серпня 2021 , 16:48
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Джерело:

Al Jazeera

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили столицю Афганістану – Кабул та встановили свою владу в країні. Вони виступили з вимогою, щоб усі іноземні громадяни покинули територію держави.

Цивілізований світ у найкоротші терміни почав евакуйовувати своїх людей зі зони небезпеки. Водночас тисячі афганців також намагалися втекти та врятуватися. 

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Таліби не пропускають афганців

Однак вже через 10 днів після початку евакуації таліби припинили пропускати громадян Афганістану до аеропорту Кабула. Як пише Al Jazeera, "за ніч ситуація повністю змінилася".

  • Бойовики встановили КПП за 5 кілометрів від північного в'їзду до летовища та пропускають або громадян країн НАТО, або афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.
  • Такий самий контрольно-пропускний пункт діє й на іншому напрямку, що веде до аеропорту.

Багато громадян Афганістану не можуть потрапити на летовище, і в Кабулі у людей починається паніка.

Зверніть увагу! Раніше "Талібан" попереджав, що надалі не пропускатиме до аеропорту афганців.
  • Бойовики мотивували це тим, що на підступах до летовища й без того зібралося дуже багато людей, які сподіваються на евакуацію за кордон.

Ситуація в Афганістані: що відомо

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Автор: Олег Васьків