Таліби заборонили знімати з банківських рахунків понад 200 доларів в тиждень

Центральний банк Афганістану заборонив знімати з банківських рахунків більше ніж 200 доларів на тиждень. Причиною стали фінансові труднощі в країні.

У директиві центробанку вказано, що таке обмеження буде тимчасовим. Однак власникам рахунків дозволяють переказувати гроші в електронному вигляді.

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За кілька годин до введення заборони сотні людей у Кабулі вийшли на вулиці. Вони протестували проти закриття банків.

Банківське обслуговування в Афганістані

Варто зауважити, що після того, як терористи "Талібану" ввійшли в столицю Афганістану, банки перестали обслуговувати клієнтів. Через ситуацію у місті працедавці не можуть виплачувати зарплати, а в працівників закінчуються гроші.

Всесвітній банк припинив фінансування проєктів в Афганістані та не надає допомогу. Зважаючи на це, "Талібан" заборонив вивозити з країни долари та антикваріат.

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